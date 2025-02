Pese al "dedazo" de Milei, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla y postergó la definición sobre Lijo

La Corte Suprema le tomó este jueves juramento como ministro del tribunal al abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla, designado ayer por Javier Milei, por decreto, como juez “en comisión” hasta diciembre de este año. En cambio, postergaron el caso de Ariel Lijo, también puesto por el Presidente a dedo, quien pidió licencia a su cargo como juez federal de Comodoro Py.La Corte, no tan llamativamente, se guardó en secreto cuándo iba a tomarle juramento. Recién informó que había tomado la decisión de que García-Mansilla se incorporara al tribunal cuando se estaba celebrando la jura.El otro designado a dedo por Milei, el juez Ariel Lijo, deberá esperar. La Corte hizo público que “en el próximo acuerdo del día 6 de marzo se tratará la solicitud de licencia extraordinaria" del integrante de Comodoro Py.La Corte se reunió hoy a las 10 y después del mediodía informó que había tomado la decisión de avanzar con el juramento de García-Mansilla.“Dicho acto se realizará a las XXX en el Salón Bermejo del 4 piso del Palacio de Tribunales en presencia del Dr. Horacio Rosatti, Dr. Carlos Rosenkrantz, y Dr. Ricardo Lorenzetti, presidente, vicepresidente y ministro de la Corte Suprema, respectivamente”, comunicó el tribunal. Sin embargo, a la vez difundió una imagen de García-Mansilla, ya como juez, junto a los otros tres miembros de la Corte Suprema.En un entrevista que Política Argentina publicó este jueves realizada horas antes de las designación por decreto, el diputado nacional de UXP e integrante del Consejo de la Magistratura Rodolfo Tailhade anticipó un escenario "explosivo" ante la llegada de García-Mansilla y Lijo a la Corte. Pero, puntualmente, adelantó que el pedido de licencia del juez federal podría traer controversias."También la Corte mandó a decir que no le va a dar la licencia. Hay una guerra de mafiosos. Rosatti está haciendo su juego. Así que acá puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que la Cámara Federal, que no es la autoridad que le tiene que dar la licencia, se la dé. Que después entre la Cámara en conflicto con la Corte, cosa que lo veo difícil. La Cámara puede decir ´no, esto es una decisión que tiene que tomar la Corte`. La manda a la Corte y la Corte le rechaza la licencia. O puede decir también, que es lo que correspondería, que el Consejo de la Magistratura es el que tiene que definir las licencias de los jueces", afirmó Tailhade.Tras señalar que en su opinión Lijo "puede pedir la licencia y asumir en la Corte", el diputado peronista no descartó que "alguien le dé la licencia a Lijo y que Rosatti se niegue a tomar el juramento"."No descarto que frente a esa situación sea Milei el que le tome juramento. Con lo cual no sería un despropósito porque está siendo designado por el Presidente y el Presidente es la máxima autoridad del país. Así que podría tranquilamente tomar el juramento Milei. Y no descarto que una vez que se supere el tema juramento, le saquen la presidencia a Rosatti", advirtió.