Para el Gobierno, Lijo ya es juez de la Corte sin jurar y estará en el Congreso para el discurso de Milei

en el Gobierno piensan que "todo marcha acorde al plan" con la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo por decreto en la Corte Suprema y que, pese a que el máximo tribunal hoy le tomó a las apuradas juramento al abogado y postergó la decisión sobre aceptar o no la licencia del juez federal de Comodoro Py, ambos estarán este sábado para presenciar el discurso de Javier Milei en el Congreso

Con fuerte impronta discursiva del asesor "Mago del Kremlin" Santiago Caputo,El juez de Comodoro Py pidió una licencia extraordinaria en su juzgado de primera instancia para poder asumir en comisión en la Corte Suprema luego de que Milei lo nombrara vía decreto. La Cámara Federal le otorgó la licencia pero dejó el último paso en manos del máximo tribunal. El máximo tribunal se apuró este jueves en hacer jurar a García-Mansilla pero postergó una definición sobre Lijo hasta "el próximo acuerdo del día 6 de marzo".Entrevistado por Política Argentina, el integrante del Consejo de la Magistratura Rodolfo Tailhade había advertido que en la Corte no quieren a Lijo, particularmente su presidente, Horacio Rosatti, y que no descarta que éste rechace la licencia directamente o que, eventualmente, la acepte , pero decida no tomarle juramento y que le pase esa obligación a quien lo nombró a dedo, es decir Milei.Según las versiones que la Casa Rosada hizo publicar en medios, allí no les importa que los magistrados del máximo tribunal hayan decidido postergar hasta el 6 de marzo la decisión final sobre el juez más cuestionado por todo el arco político. Aseguran que, para ellos, Lijo y García-Mansilla ya están designados desde el momento en que Milei firmó el decreto.Es por eso que dicen que harán lo posible para que Lijo esté presente en la Asamblea Legislativa junto a García-Mansilla. O sea lo invitarán y si asiste -es decisión del juez, en realidad- dispondrá que se siente junto a los cuatro miembros actuales de la Corte. Así, Milei tendrá la foto que quiere, con cinco magistrados supremos.“Es lógico, tienen que tomar la decisión sobre la licencia. Pero para nosotros ambos jueces ya están designados, así que por deducción lógica tienen que estar el 1ro de marzo en el Congreso”, dicen en el entorno de Santi Caputo, y agregan que la jura de los ministros de la Corte es una “mera cuestión formal”.En el acto de juramento de García Mansilla, el Gobierno mandó al Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el dos de Mariano Cúneo Libarona y operador judicial que responde a Caputo.Amerio fue el ordenador y ejecutor del nombramiento de los jueces. La consigna, aseguran ellos mismos, siempre fue "los dos o ninguno", máxime cuando la oposición, sobre todo con el peronismo, negociaba los votos a Lijo a cambio de sumar una mujer (María de los Ángeles Sacnun) y sacar a García-Mansilla - justamente el candidato de paladar de Caputo- . La Casa Rosada se puso firme y lo mantuvo hasta la jura de hoy.