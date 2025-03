Lousteau no descartó ser parte de un gran frente democrático con el peronismo de cara a las elecciones

El senador nacional radicaladmitió por primera vez que estaría dispuesto a conformar una alianza con el peronismo para enfrentar al presidente Javier Milei en medio de las "tensiones antidemocráticas".“Yo trato de leer la mayor cantidad de cosas que uno puede encontrar, yYo creo que hay tecno-anarquistas que creen que pueden rediseñar las sociedades porque tienen más información y más control sobre las sociedades; yo", reflexionó.Ante la consulta de si estaría dispuesto a juntarte con el peronismo "frente al fascismo“ que le hizo el periodista Ari Lijalad durante un reportaje realizado en el El Destape. Lousteau respondió: “Yo dije recién. Si lo que está pasando y las sospechas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, se terminan manifestando en algo así, sí”.En esa línea, cuestionó las designaciones por decreto de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla:"Hizo un mamarracho jurídico. Agarró la Constitución y lo extendió a límites insospechados. Es un zafarrancho institucional", sostuvo sobre el Presidente.Además apuntó contra el propio García-Mansilla, quien había dicho en una audiencia que "no iba a aceptar ser miembro de la Corte en comisión por decreto", pero que ahora cambió de parecer. "Tengo que pensar que Mansilla miente a sabiendas, que tenemos un juez a prueba, y que tiene un desdén por la verdad. Lo que es complicado, ¿cómo falla a derecho?", cuestionó y agregó: "O".Además, el actual senador por la Capital Federal cuestionó la amenaza de Milei, quien esta mañana pidió en sus redes sociales la renuncia de Kicillof y la intervención de la provincia de Buenos Aires. "¿Cuáles son las causales de intervención? Es sólo para garantizar el funcionamiento democrático o por amenaza externa. No hay ningún otro causal de intervención.", planteó Lousteau.El regreso de Lousteau al peronismo no llamaría tanto la atención: el radical fue presidente del Banco Provincia y ministro de Producción durante el mandato de Felipe Solá como gobernador; luego fue elegido como ministro de Economía por Cristina Kirchner en su primer mandato, la relación se quebró tras la recordada resolución 125 que provocó el conflicto con el campo por las retenciones móviles.Finalmente, Lousteau se terminó afiliando al radicalismo, partido que actualmente preside y representa en la Cámara de Senadores. Su mandato, claro está, finaliza este año y debería volver a postularse en las elecciones legistativas todavía no está claro cómo lo hará o con quien.