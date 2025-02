Paro de colectivos confirmado: cuándo y dónde es la medida de fuerza

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un nuevo paro de colectivos para el próximo miércoles 5 de marzo, que regirá durante 24 horas. La fecha coincide con el inicio de clases en diferentes provincias del país.Según se explicó en un comunicado oficial, la medida se debe a "la falta de respuesta y compromiso por parte del sector empresarial que no quieren dialogar a los efectos de llegar a un acuerdo por las diferencias de sueldo que adeudan a los trabajadores“.La medida de fuerza la llevará adelante la seccional Catamarca-La Rioja, por lo que ambas provincias se verán afectadas, en caso de que las cámaras empresariales no remedien la situación laboral.Incluso, desde el gremio denunciaron que el miércoles 19 debían asistir a una audiencia de conciliación, pero: “Solo fueron tres empresarios, con la intención de llegar a un acuerdo, y la mayoría no fue a la misma”.Por otro lado, realizaron un mensaje de disculpas para los usuarios afectados “Que diariamente viajan y que son un sostén de nuestra fuente de trabajo. Les pedimos que nos comprendan, porque lo único que hacemos es defender nuestros derechos laborales y el bienestar de nuestro grupo familiar”.Esta semana la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció la suspensión del paro nacional docente previsto para el 5 de marzo, luego de lograr avances en las negociaciones con el Gobierno. Aún así, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA)mantiene la medida de fuerza para el miércoles de la semana que viene lo que afectará el inicio de clases en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.