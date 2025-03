Kicillof denunciará a Milei y reiteró su invitación para trabajar sobre la inseguridad: "No sea cobarde y deje Twitter"

El gobernador Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente a Javier Milei por "la posible comisión del delito contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia" tras las amenazas del Presidente de intervenir el distrito. En este marco, reiteró su invitación al mandatario para trabajar sobre la inseguridad a raíz del crimen de Kim Gómez en La Plata."La Provincia no se somete a amenazas y extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos dey no respeta la democracia", enfatizó Kicillof en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense.Al respecto, adelantó que denunciará a Milei: “Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal".“Milei tal vez no se dio cuenta de laque tiene amenazar con una intervención federal a una provincia argentina con sus autoridades democráticamente electas”, manifestó el mandatario bonaerense, quien recibió de manera contundente el apoyo de legisladores, intendentes, funcionarios y dirigentes peronistas.En esa misma línea, sostuvo que el Presidente "debería tener en claro que más allá de las diferencias hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución". "Intervenir es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular en todos los órdenes", advirtió."Milei quiere avanzar con el. Viene de gobernar por DNU y nombrar jueces por decreto", lanzó Kicillof en alusión a las recientes designaciones por comisión de Ariel Lijo y Manuel García para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Durante su discurso repasó los hechos sucedidos desde el crimen de la nena de 7 años, donde recordó que la Policía había detenido al asesino en otra oportunidad: “La Provincia no tiene un código penal bonaerense. No existe. Las leyes las determina el Congreso. Poner preso a una persona no lo decide un gobernador. No sé si lo va a entender (el Presidente) porque repite esta mentira. El problema es de la Justicia de cómo se imparte. Nuestra policía lo había apresado. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó”.“Le propuse públicamente reunirnos para trabajar en conjunto para abordar este tema. Dejo en claro algo muy importante: el incremento de la violencia está hoy vinculado al narcotráfico. La provincia no produce droga. Para llegar a nuestros barrios, deben pasar 1500 kilómetros. Eso es responsabilidad del gobierno nacional", manifestó y resaltó queSegún su visión, Milei con sus ataques a la Provincia "quiso ocultar la gravedad que tiene que hoy sea investigado por estafa y corrupción por el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la comisión de valores norteamericana, que haya avanzado de forma inconstitucional sobre la Corte y el enorme daño al tejido socioproductivo, a los bolsillos y a los jubilados".Por último, reiteró su invitación al Presidente: