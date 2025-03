Asamblea Legislativa: Javier Milei abre las sesiones en el Congreso en medio del escándalo cripto por la estafa de $LIBRA

El presidentedará comienzo a un nuevo período de sesiones ordinarias de laeste sábado 1 de marzo a las 21 hs en el horario prime time para intentar conseguir la mayor audiencia posible. En medio del, se espera que el discurso se centre en un balance del primer año de gestión.Entre los invitados, se espera la presencia de todos los ministros del Gabinete, quienes deben llegar antes que el Presidente y ubicarse al lado del atril. Del otro lado se sentarán expresidentes, gobernadores, y miembros del Poder Judicial, con los nuevos ministros de la Corte designado por decretoEl horario volverá a ser durante el prime time en busca de más audiencia, lo mismo hizo cuando inauguró por primera vez la Asamblea Legislativa el año pasado, en un cambio de horario que rompió con la tradición de realizar el acto al mediodía.El discurso que leerá el Presidente, según trascendió, no tendrá como eje central la herencia recibida, como ocurrió el año pasado cuando le dio la espaldas a los legisladores, sino queAdemás, la libertad no avanza y el, deberán limitarse a hacer tomas desde los palcos ubicados en las galerías.El discurso del Presidente se transmitirá por Cadena Nacional, por lo cual todas las señales de radio (AM y FM) y televisión (abierta y cable) emitirán la señal oficial del Gobierno. También se podrá seguir por el canal de YouTube de la Oficina del Presidente de la República (OPRA) creada con el gobierno de Javier Milei, y por sus otras cuentas de redes sociales.