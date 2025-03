Milei inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso: salida del CEPO, reforma de seguridad y acuerdo con el FMI fueron los temas centrales

El presidenteinuaguró el sábado por la noche un nuevo período dey frente a un recinto casi vacío brindó un discurso en el que se sintióprometió una reforma de seguridad e impositiva y la salida del CEPO, habló del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se defendió del escándalo cripto y apuntó contra Axel Kicillof.El jefe de Estado arribó pasadas las 21 a uncomunicacionalmente decidieron no movilizar manifestantes (los libertarios tampoco se autoconvocaron) y buscaron el prime time televisivo y las tendencias en redes sociales. Sin embargo, los números mostraron una fuerte caída en la televisión, tanto en canales de aire como en señales de noticias, mientras que el redes elllegó al primer puesto en tendencias de Argentina.Dentro del recinto desfilaron funcionarios libertarios, apenas unos pocos gobernadores, una Corte Suprema que avanza hacia la conformación deseada por el oficialismo. Una de los hechos llamativos de la noche fue, su recibimiento fue cortado por la transmisión oficial, que eligió mostrar en ese momento un plano largo del lugar. Además, una vez que Milei inició su discurso, la imagen no se corrigió y se vio durante la hora y cuarto que duró la alocución al primer mandatario leyendo y, detrás de él, el torso de la Vicepresidenta y el titular del Senado Martín Menem, pero no sus caras. Quienes estuvieron presentes aseguraron que pocas veces hicieron contacto visual y la tensión entre ambos era palpable.Otra joyita al final fue el cruce del mandatario a la presidenta del Senado, quien claro estaba a cargo de la sesión y al querer dar por finalizada la misma cuando Milei comenzó a recibir aplausos. Villarruel interpretó que ese era el final del discurso y procedió a dar por finalizada la Asamblea Legislativa., la retó Milei, ante lo que la vice pidió perdón y el mandatario agregó algunas palabras más antes de cerrar con su tradicional "¡Viva la libertad, carajo!".Dentro del primer tramo económico de su discurso, el Presidente adelantó que acelerará la privatización de las empresas públicas: “”, celebró el Presidente y remarcó que “el Estado no está para reemplazar al empresariado”. Además, festejó los despidos a empleados públicos:En otro tramo del discurso, Milei se refirióy adelantó que enviará “en los próximos días” el proyecto sobre el programa con el que buscará reforzar las reservas del Banco Central y“Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que”, dijo el mandatario.“Este nuevo acuerdoy para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”, aseguró.En línea con la campaña en contra del gobernador bonaerense, Milei volvió a pedirle a Kicillof, que. Específicamente sobre el caso de, dijo: “Si Kicillof quiere resolver el problema, tiene dos alternativas:”.“El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”, remarcó y señaló que actualmente hay "un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”.En esa línea pidió:para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos". "Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, agregó.Y anunció que el Gobierno trabaja “en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.La referencia al escándalo fue escueta y casi imperceptible. El Presidente se refirió a la estafa cripto que protagonizó al hablar en contra de la política y señalar que "en los últimos 25 años, vía Banco Central, le robó a los argentinos u$s110.000 millones". "", expresó el mandatario, en referencia a las denuncias en su contra que recibió por el criptogate.Este año, la diferencia marcada fue con el reconocimiento a los miembros del Gabinete, a quienes Javier Milei mencionó durante el discurso y agasajó con una cena. Entre ellos estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa). También su hermana, la Secretaria de Presidencia Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni. En tanto, su asesor Santiago Caputo se ubicó en un palco destinado a la agrupación Las Fuerzas del Cielo.Los ministros de la Corte Suprema,a la derecha del estrado. Mientras que, a pesar de recibir la invitación de Casa Rosada,ya que todavía está en análisis la validez de la licencia que le otorgó la Cámara Federal en su cargo frente al juzgado federal 4.Y hubo una escasa cantidad de gobernadores: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Gisela Scaglia (vicegobernadora de Santa Fe) y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Jorge Macri), completaron la foto política.