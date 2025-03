"Ahora me vas a conocer": Caputo amenazó a Manes en los pasillos del Congreso y Milei se sumó al cruce

AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO...

El diputadodenunció que"lo amenazó", primero en el recinto desde el palco y luego cuando se cruzaron cara a cara en el pasillo del Congreso, tras el cruce que protagonizó el radical con el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. El propio Presidente salió horas después a defender a su asesor y remarcó que el radical "es un mentiroso"."Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la Justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo: 'No va a hablar de la criptoestafa, de dos jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto un día antes de que empiece a funcionar el Senado. Ahí", relató el legislador.Y continuó: "Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo". Luego, el diputado contó el cruce en el pasillo: "como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte".. Alguien que estaba con él, no lo conozco. Bajaron de la escalera a buscarme a mí", relató Manes al tiempo que alertó: "Si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados,". La comparación se dio porque al mismo tiempo que el asesor increpaba al diputado radical, la seguridad del Congreso no dejaba salir del recinto a los periodistas aceditados.En ese sentido, manifestó: "Esto es un vandalismo, Milei nos está llevando a ser un país bananero.Esto no es una república". "Por favor, tomemos conciencia, que", advirtió.Y expresó para concluir: ", porque cuando la sociedad tiene miedo el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, estoy limpio. Dono mi sueldo a la medicina y me metí a la política para cambiarla, no como ellos para abusar del poder".Tras la insólita situación la Unión Cívica Radical (UCR) publicó un comunicado donde describieron el hecho como "un episodio inédito en nuestra democracia" y catalogaron d"Los radicales de todo el país repudiamos enérgicamente las agresiones del oficialismo y alertamos", escribió el partido centenario y concluyeron: "Exigimos una rápida investigación para que los responsables de la agresión al correligionario Manes,".El propio Presidente, horas después se sumó al cruce y atacó el mismo al legislador con un video "de prueba" que muestra que en realidad las dos piñas de las que hablaba Manes (aunque el radical no se refería a Caputo sino a otra persona) eran "dos palmaditas". "AQUÍ LA PRUEBA DE LO MENTIROSO QUE ES MANNES (sic) Y DE LA BASURA QUE SON LOS PERIODISTAS QUE INTENTARON HACER DE ESTO UN ESCÁNDALO... MUCHOS PERIODISTAS SON PARTE DEL PROBLEMA... COIMEROS... ", posteó el Presidente.