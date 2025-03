Bullrich arremetió contra los Macri por la fuga de presos: "Dejen de usar la Ciudad de botín"

Macri, Mauricio, el país requiere que ustedes dejen de pensar en sus intereses particulares y usar la Ciudad de botín. Se acabó esa Argentina. Está decidido que el resto del país no va a continuar manteniendo a los delincuentes de CABA. Todas las provincias se hacen cargo de sus… https://t.co/54aYXKwb3u — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2025

Tras el reclamo depor los presos en la Ciudad,e y añadió distancia a lo que parece cada vez más rota su relación con el PRO.", les pidió a los Macri la ministra de Seguridad de la Nación.El cruce se dio por un pedido histórico de la ciudad de Buenos Aires:. Hoy están detenidos en comisarías porteñas y al jefe de Gobierno ya se le escaparon más de 90. En medio del nuevo reclamo de Jorge y Mauricio Macri en el que ambos señalaron que "las comisarías no son cárceles", Bullrich salió responderle directamente al presidente del PRO. ". Se acabó esa Argentina", le remarcó la ministra en su cuenta de X.Y subrayó: "Está decidido queTodas las provincias se hacen cargo de sus presos y cárceles, es momento de quey hagan lo mismo".Además, Bullrich les señaló que "se quedaron con la policía,".También apuntó contra la gestiones anteriores del PRO, del que ella todavía es parte, primero contra el ex jefe de Gobierno porteño,: "La cárcel que se comprometieron a terminar en Marcos Paz debía estar lista en 2020, pero, vienen a pedirme que me los lleve".Y apuntó contra una de las primeras medidas del expresidente cuanto fue alcalde porteñ al quedarse con la administración de la Policía de la Ciudad: "El expresidente de la Nación y titular del PRO,, retomó ayer el reclamo del jefe de Gobierno porteño en X y consideró que "los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos".Y le aputó a Bullrich que "". Ambas instituciones están bajo la órbita de la gestión de Patricia Bullrich. Para concluir, señaló: "La ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles".