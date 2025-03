Patricia Bullrich recorrió la Ciudad de cara a las legislativas y criticó: En CABA, la motosierra está desafilada

A días del cierre de listas en la Ciudad, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, recorrió hoy las calles porteñas junto a candidatos de La Libertad Avanza. En la caminata de tono electoral por la Avenida Santa Fe, Bullrich disparó: “En CABA, la motosierra está desafilada”.Bullrich se mostró junto a la presidenta de LLA de Capital Federal, Pilar Ramírez, el diputado Juan Pablo Arenaza, y los integrantes del bloque libertario de la Legislatura porteña. Se trata de la primera salida que tiene un funcionario nacional de cara a los comicios de medio término, donde La Libertad Avanza jugará fuerte en contra del PRO de Mauricio y Jorge Macri.“Nosotros tenemos un proyecto superador”, afirmó Patricia Bullrich, en contacto con la prensa y agregó que para la Casa Rosada “todos somos candidatos, todos somos parte y cada uno va a jugar en el lugar que el director técnico y el equipo diga”.Bullrich aprovechó la recorrida para cuestionar al Gobierno de la Ciudad y contrastó lo que ocurre en el ámbito porteño con el nacional: “El país está en un cambio, va a una velocidad muy rápida y la ciudad sigue como si ese cambio no existiese”.Como resumen de esa idea, la Ministra afirmó: “La motosierra está desafilada” en la ciudad de Buenos Aires. Y también apuntó contra el ex jefe de gobierno y que competirá el 18 de mayo, Horacio Rodríguez Larreta, quien habló de que en las calles porteñas “hay olor a pis”.“Si eso es lo más importante que tiene para decir Larreta, no entiende los problemas estructurales”, consideró. “No estamos hablando de candidaturas pero estamos a disposición. Fuimos todos convocados a la preselección, ahora no sabemos qué va a pasar”, matizó al ser consultada sobre si ella integrará la lista.Y consideró: “Cuando uno camina, los ciudadanos lo más que te dicen es ‘fuerza, sigan adelante’. La gente sabe que nos quieren voltear, entonces apoya. El tema es qué proyecto vota la gente y estamos convencidos de que la gente va a votar nuestro proyecto”.