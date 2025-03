Milei suspendió su viaje a Mendoza tras el trágico temporal en Bahía Blanca, pero no viajará a la ciudad bonaerense

Tras el trágico temporal que azotó a Bahía Banca, el presidente Javier Milei decidió suspender su viaje a la tradicional festividad de La Vendimia en Mendoza. Sin embargo, no viajará a la ciudad bonaerense para supervisar el operativo de asistencia en las zonas afectadas sino que se quedará en Olivos.Durante todo el viernes, la visita del Presidente a Mendoza estuvo en duda. Finalmente, se confirmó oficialmente que no irá a la provincia cuyana. Antes, ya se habían bajado de la comitiva los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich.En el caso de la titular de la cartera de Seguridad viajará el sábado por la mañana al lugar para coordinar el operativo de emergencia. Mientras que Defensa aseguró que ya trabaja el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).Lo cierto es que había muchas expectativas libertarias con el viaje a Mendoza. Se trata de uno de sus principales bastiones electorales. Allí lo esperaba Alfredo Cornejo, aliado central en un pelotón de gobernadores donde La Libertad Avanza (LLA) no tiene representación propia.También iban a formar parte de la comitiva a Mendoza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ambos abocados al armado electoral de LLA en todo el país. Su agenda incluía un mitin para apuntalar la estructura libertaria en la provincia, hoy a cargo el diputado nacional Facundo Correa Llano.