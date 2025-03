Cómo será el cronograma de movilizaciones en la Argentina por el Día Internacional de la Mujer

En el Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas y agrupaciones políticas se concentrarán en el centro porteño y en diferentes ciudades de todo el país para alzar la voz en defensa de sus derechos y en reconocimiento de la diversidad.En esta edición, el colectivo Ni Una Menos, encargado de la organización de la marcha, convocó al resto de los grupos que se sumarán a la columna a marchar “Contra el hambre, el saqueo y la crueldad”. A diferencia de otros años, el horario de concentración no fue establecido, aunque se espera que la mayoría de los frentes estén formados a partir de las 16 horas.De la misma manera, el paro internacional feminista se desarrollará en las inmediaciones de Plaza de Mayo, con foco especial en la Av. de Mayo y Sáenz Peña, hasta la zona del Congreso de la Nación. Con motivo de la movilización, el área estará cortada desde las 15:00 horas, junto con la intersección entre Av. de Mayo y Bolívar y la Av. 9 de Julio, en donde se producirán cortes intermitentes.Al final de la jornada, el colectivo realizará la lectura del acta, en donde explicarán el trasfondo detrás de la elección de la consigna anual. “Este 8M paramos, porque nuestro incluye a todxs lxs trabajadorxs”, sostuvieron a través del comunicado oficial emitido por la organización.“Paramos contra la deuda a la que nos obligan frente al empobrecimiento y la entrega de los territorios al extractivismo”, desarrollaron al agregar a la lista de motivos del reclamo, que también será en contra de “los femicidios, travesticidios, lesbicidios, transhomicidios y todos los ataques de odio”.En línea con esto, definieron: “Este 8M lo agitamos quienes alquilamos, quienes somos jubiladxs, despedidxs, quienes dejamos de tener remedios, quienes nos hacemos cargo de los cuidados, quienes sabemos que esto no se aguanta más”, para luego concluir que el movimiento “es capaz de abrazar todas las luchas y hacer un mundo donde todas las vidas importan”.Por su parte, ONU Mujeres invitó a movilizarse para exigir una ampliación en materia de igualdad de derechos, poder y oportunidades. Asimismo, destacaron que el foco estará puesto en las juventudes, con el fin de crear “un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás”.Además de la Ciudad de Buenos Aires, la manifestación se realizará en otras provincias, en donde se repetirá la consigna establecida por el colectivo núcleo del movimiento feminista. A continuación, los puntos de concentración y horarios acordados en cada ciudad que se sumará a la oleada en defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad.marcha central en la Córdoba capital a las 18 horas; marcha a las 18 horas en la Plaza Centenario de Villa María.desde las 17:30 horas en Plaza del Soldado, en la capital; a las 19 horas en Plaza 25 de Mayo, en Rafaela; marcha a las 16:30 horas desde Plaza San Martín hasta el Parque a la Bandera en Rosario.convocatoria a las 18 horas en Paraná para marchar desde Plaza de Mayo hasta Casa de Gobierno; a las 21 horas en Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay; a las 18 horas desde Plaza Urquiza a Plaza San Martín, en Gualeguaychú; 18:30 horas desde Plaza San Martín hasta Plaza Constitución, en Gualeguay; y concentración a las 18:30 horas en Plaza 25 de Mayo, en Villaguay.marcha en Plaza San Martín, en Santa Rosa, a partir de las 20 horas; movilización en Plaza San Martín, en General Pico, a las 19 horas.marcha y festival a las 17:30 horas desde la Plaza 25 de Mayo y Parque Camba cuá de la ciudad capital.desde las 17 horas, se reunirán en el Mástil de Posadasa partir de las 18 horas en San Martín y España, en Formosa capital.movilización a las 18 horas en el Hospital Perrando de Resistencia; a las 19 horas en el Hospital Bicentenario de Juan José Castelli; concentración a las 18 horas en Plaza San Martín, en Roque Sáenz Peña.desde las 17 horas en Plaza 9 de Julio, en la ciudad de Salta.convocatoria a sumarse a la marcha y concentración en Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy.marcha a las 18:30 horas hacia Plaza la Alameda, en la capital catamarqueña.se concentrarán a las 17:30 horas en la Plaza Urquiza, de San Miguel de Tucumán.a las 19 horas marcharán en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de La Rioja.concentración desde las 17 horas en Plaza 25 de Mayo, en la capital sanjuanina.concentración a las 18 horas en Plaza Italia, en la ciudad de Mendoza.convocatoria a reunirse a las 19 horas en José la Vida, Av. Lafinur e Illia, en la capital.marcha a las 18:30 horas hacia el Monumento San Martín de Neuquén capital.a las 17 horas en Plaza San Martín, en General Roca; 17 horas en Bariloche; 17 horas en Cinco Saltos.desde las 18 horas en Plaza Independencia de Trelew; 18 horas en Muñeco de Nieve, en Esquel; 18 horas en Plaza Kompuechwe, de Comodoro Rivadavia; y 17 horas en Plaza San Martín, en Puerto Madryn.concentración, marcha y lectura de documento a las 11 horas en la Plaza San Martín, en Río Gallegos.marcha a las 14 horas hacia el Superior Tribunal de Justicia de Ushuaia; a las 15 horas en Torre de Agua Plaza Almirante Brown, en Río Grande; a las 15 horas en el Mirador Nilda, de Tolhuin.