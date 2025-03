Estafa $LIBRA: ordenan al Gobierno informar sobre los riesgos de invertir en "colocaciones financieras no tradicionales"

Una resolución judicial sobre el caso $LIBRA que involucra al presidente Javier Milei instó al Gobierno a dar información a la ciudadanía sobre los riesgos de invertir en criptomonedas y activos no tradicionales.El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky instó al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina “a establecer canales de información accesibles para la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las colocaciones financieras en plataformas digitales no tradicionales”.La resolución fue dictada por Aguinsky, en la que se declaró incompetente en una denuncia iniciada por el exjuez Guillermo Tiscornia, por el delito de “agiotaje” contra Milei y los empresarios cripto. El magistrado declinó la competencia a favor de la jueza federal María Servini para su acumulación con la causa de la supuesta estafa cometida a partir de la publicación de Milei en redes sociales.Para el juez, ambas causas comparten el mismo objeto procesal. Y para evitar fallos contradictorios, consideró que es conveniente la tramitación en un solo expediente. Aguinsky entendió que corresponde remitir el caso al fuero federal a cargo de la jueza Servini, ya que allí se investigan delitos con penas de mayor gravedad y además ya se encuentra avanzado con medidas de prueba ordenadas por el fiscal Taiano.“Esta judicatura no puede pasar por alto la creciente tendencia de los criptoactivos como una novedosa opción de inversión. La búsqueda de alternativas no tradicionales que generan expectativas de ganancias abultadas en plazos cortos, requiere que los organismos competentes informen a los ciudadanos de los riesgos e implicancias que tiene este tipo de actividad financiera”, explicó el juez en su resolución. Por ello libró “oficio al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina, instándolos a que desarrollen actividades informativas y educativas en relación a lo precedentemente enunciado”.El juez Aguinsky reconoció que caso sometido a estudio presenta un escenario de complejidades diversas. “Es público y notorio que el suceso bajo análisis ha generado muchas repercusiones políticas dentro del país. Sin embargo, en lo que concierne a las acciones y los efectos que vulneren bienes jurídicos resulta dificultoso circunscribirse a un territorio concreto. En efecto, la emisión, suscripción, compra y venta de la criptomoneda $LIBRA se ejecutó por medios que desdibujan la potestad soberana de la persecución penal, si se atendiera exclusivamente al principio de territorialidad” . “En este orden de ideas, la determinación de la competencia de un país para juzgar delitos financieros cometidos a través de la blockchain, presenta desafíos particulares debido a la naturaleza trasnacional del espacio en los cuales se negocia”"La aplicación del principio de defensa en el derecho penal argentino es fundamental para establecer la jurisdicción en casos de delitos digitales que, aunque cometidos desde el extranjero o con territorialidad difusa, puedan afectar intereses estatales o de sus ciudadanos". Es decir que si un delito de naturaleza financiera digital afecta a ciudadanos argentinos, el Estado tiene derecho a ejercer su jurisdicción territorial para proteger sus intereses.Para el juez, la investigación del escándalo es posible. Explica que “uno de los pilares fundamentales de Solana (la plataforma de blockchain apuntada) es su capacidad para registrar y almacenar transacciones de forma pública e inmutable. Cada operación de compra, venta o transferencia de activos digitales se inscribe en su blockchain a través de un proceso de validación que garantiza la seguridad e integridad de la información”.“Allí queda todo registrado; las operaciones en el tiempo en que fueron realizadas en la secuencia y en el origen de las mismas. Justamente, la criptomoneda $LIBRA ha sido creada bajo la tecnología de dicha plataforma”, agregó el magistrado. Y advirtió: “Resultará un desafío mayor verificar si hubo una manipulación maliciosa del valor del activo en el mercado para generar ganancias significativas para un conjunto de personas y consecuentes pérdidas”.“Atendiendo a la naturaleza de este activo financiero, deberá observarse también si estos resultados son atribuibles a una maniobra ilícita o si se enmarcan dentro de las prácticas financieras habituales para ese tipo de negocio de alto riesgo, donde los operadores que ingresan al sistema de cotización lo asumen voluntariamenteEl viernes 14 de febrero cerca de las 19, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje instando a invertir en la criptomoneda de la empresa KIP Protocol, que en teoría iba a dedicarse a financiar a pymes argentinas. Para ese entonces, dicha moneda tenía un valor de US$ 0,000001, valor que ascendió a US$ 5,20 tras la promoción del Jefe de Estado. Luego la cripto se derrumbó abruptamente dejando una enorme cantidad de damnificados. La caída habría sido cercana al 90%. Y Milei borró su tweet.