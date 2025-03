Macri apoyó al Gobierno y sostuvo que la marcha de los jubilados fue para "desestabilizar a un gobierno democrático"

En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 13, 2025

El expresidente Mauricio Macri respaldó al Gobierno por la represión de ayer en el Congreso y argumentó que la marcha fue para "desestabilizar a un gobierno democrático".“Hablo acá en nombre del PRO: los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El PRO no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, aseguró el ex mandatario.El ex jefe de Estado, que en las últimas semanas se había mostrado crítico de las últimas medidas del Poder Ejecutivo, equiparó la protesta de anoche con la que enfrentó su Gobierno en 2017 por la reforma previsional. "Nuestro gobierno fue atacado en unaa la de ayer", dijo."Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad", consideró el titular del PRO.La posición de Macri difiere de la expresada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien hoy volvió a marcar distancia con el presidente Javier Milei. En declaraciones periodísticas, defendió el derecho de los ciudadanos a expresarse.