El Gobierno se reunió con Santilli y Ritondo para avanzar en una alianza electoral en la Provincia

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunió este lunes con los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo en un encuentro que contó con la asistencia del presidente Javier Milei para avanzar en una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires que compita contra el gobernador Axel Kicillof.Asistieron además el armador libertario bonaerense, Sebastian Pareja, y Eduardo “Lule” Menem, asesor de la menor de los Milei, mientras que el candidato libertario que suena para encabezar listas, José Luis Espert, debió ausentarse por un problema familiar.El intercambio quedó inmortalizado en una imagen que fue difundida por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X. “Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor. Por desgracia José Luis Espert no pudo estar presente debido al fallecimiento de su madre. Fin”, expresó el funcionario.Al término del encuentro, Ritondo negó ante la prensa acreditada que se trate de una fusión entre ambos espacios y lo definió como una alianza de trabajo que discutirá un potencial armado conjunto de cara a las elecciones PASO en la provincia, fijadas por el gobernador para el 13 de julio, pero con sospechas de suspensión.“Entendemos cuál es el problema de la Provincia de Buenos Aires, que es vencer al populismo. Tenemos una gran relación, hay muchas cosas que nos juntan y en esta reunión trabajamos en poder avanzar en esta integración de ideas que tenemos para la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo el jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados.Si bien la reunión tuvo lugar en el despacho de la secretaria general de la Presidencia, el mandatario dedicó varios minutos a saludar y participar del encuentro. Incluso, tomó la palabra para transmitir su pedido a la mesa ampliada."El Presidente que nos pide es que saquemos la mayor cantidad de votos posible que garantice la gobernabilidad y el cambio profundo de la Argentina", confesó el dirigente del PRO con buen vínculo con Mauricio Macri.Consultado por el armado de las listas entre ambos espacios, Ritondo aseguró que se trató de un tema que no estuvo presente en el primer intercambio y que se abordará más adelante. “Las listas son lo último de lo que hablaremos. Hoy empieza un camino de integración, pero si empezamos a hablar es por las listas, van haber cosas en las que podamos discutir", resumió.“La voluntad debe ser vencer el populismo en la Provincia de Buenos Aires”, reiteró, y añadió: "Vamos a trabajar para que la mayoría de los distritos para que los que queremos cambiar el país podamos ir juntos”.Asimismo, expresó: “Seguramente va a haber cierre de listas, tendremos discusiones y tensiones, pero nosotros tenemos un objetivo claro: defender a los bonaerenses y a los argentinos”.El exministro de Mauricio Macri contó que el titular del PRO fue “informado” de la reunión y subrayó que su espacio tiene en claro “quiénes vienen por este Gobierno”, por lo que subrayó la garantía de que defenderá a la administración libertaria. “Los orcos no van a pasar", sentenció.A su turno, Pareja coincidió en cuestionar la gestión de Kicillof, al denunciar que está “totalmente desbordada, mal manejada”, y reforzó la necesidad de avanzar en un trabajo conjunto. “Nosotros desde el día uno estamos diciendo que queremos trabajar con la gente que tienen ellos en la provincia de Buenos Aire”, sostuvo.Por su parte, el diputado Santilli definió el intercambio como una primera aproximación para iniciar el camino de “la integración” entre ambas fuerzas y vaticinó un enfrentamiento con el kirchnerismo de cara a las legislativas.“¿Para qué? En un escenario en el que Cristina Fernández de Kirchner compita… ¿vamos a dejar que gane Cristina Fernández de Kirchner? Lo que nosotros estamos haciendo es juntarnos los que creemos en un cambio y vamos a trabajar en esa dirección”, concluyó el legislador del PRO.Por lo bajo, fuentes del armado libertario revelaron ante la agencia Noticias Argentinas que las discusiones para cerrar una alianza electoral están avanzadas, y que, pese a la determinación inicial del entorno de Milei de priorizar a los propios, los lugares en las listas se someterán a debate.