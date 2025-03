Amenazaron al gobernador Osvaldo Jaldo y a varios funcionarios judiciales de Tucumán

El gobernador de Tucumán,Además, las amenazas llegaron a un juez y tres fiscales de la provincia, que investigaron a personas vinculadas a una red de narcotráfico. Desde la investigación consideran a "Miguelón” Figueroa como el autor señalan que "No hay antecedentes de un hecho como este".El ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, señaló que el autor sería 'Miguelón' Figueroa, un condenado por un doble homicidio y que hoy está alojado en una cárcel de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires y que pertenecía a un “grupo que vendía droga y mata a jóvenes”.Sobre la amenaza, el funcionario explicó en diálogo con LG Play que "es un audio grabado que se envío por Whatsapp a una periodista que a su vez pone en conocimiento a la fiscalía y luego llega al juez y más tarde al titular de la Corte Suprema de Justicia". Según fuentes judiciales en diálogo con La Gaceta, “Miguelón” se puso en contacto con una mujer que grabó un mensaje en el que advertía quAnte las amenazas rápidamente se movilizaron las fuerzas y durante la tarde y. "Buscamos a ciertas personas que podrían haber tenido contacto con la persona que hizo la amenaza. Las personas detenidas por orden judicial y por contravenciones son 97. Ahora la fiscalía decidirá si seguirán privadas de su libertad. Todas estas personas han sido identificadas.", remarcó.. En enero de 2024, días antes de que comenzara a ser enjuiciado por tres homicidios, realizó amenazas contra los fiscales Sale y López Bustos, los fiscales que lo acusaban de tres crímenes.Frente a las amenazas, el jefe de la Policía de Tucumán,, recordó que “Miguelón” estuvo varios años prófugo, hasta que el criminal fue capturado por la Policía de Salta. Luego, terminó siendo trasladado a una prisión de máxima seguridad en Buenos Aires. “No podemos permitir que un condenado a perpetua, como Miguelón, amenace a la autoridad provincial, a los fiscales y jueces que trabajan todos los días por la justicia"“, consideró y remarcó: "Que sepa él, sus amigos y su familia, que la Policía no va a tolerar estos actos”.(el audio) Eso ya será materia de investigación. No podemos tolerar que este tipo de situaciones, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Vamos a ir con todo el personal policial, con todas las unidades especiales a trabajar en el terreno directamente como hicimos anoche, como vamos a hacer hoy y todos los días hasta que caiga preso del primero al último al que tuvo la idea y al que lo envió”, advirtió Girvau.