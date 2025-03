El Papa Francisco presentó una "ligera mejoría" y continúa "estable" según informó este martes la Oficina de Prensa del Vaticano. Del mismo modo, señalaron que es una noticia que debe ser tomada con "cautela".Francisco tiene "ligeros progresos respiratorios y motores", mientras que "anoche no se sometió a la ventilación mecánica no invasiva". En este sentido, la Oficina de Prensa de la Santa Sede sostiene que "la situación permanece estable" dada la complejidad del cuadro clínico."De hecho, se trata de una reducción gradual y no de una interrupción definitiva", aclararon en el texto difundido a la prensa.El Sumo Pontífice "se sometió a terapia farmacológica, fisioterapia motora y respiratoria, realizó algunos trabajos y se dedicó a la oración", al tiempo que sigue una dieta recomendada por el personal de salud que también consiste en alimentos sólidos.El ex arzobispo de Buenos Aires se encuentra internado desde el 14 de febrero en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma por una bronquitis y una neumonía bilateral, pero se recupera paulatinamente.