Martín Menem dijo que sus audios fueron hechos con IA pero Pagano lo fulminó: "Los cargos tienen patas cortas..."

Luego de las fuertes denuncias que llegaron desde la Libertad Avanza (LLA) en la voz de la diputada Marcela Pagano, el presidente de la Cámara, Martín Menem, ahora salió a decir que los audios son falso.Pese a que la legisladora aseveró que Menem mandó esos audios a un grupo de WhatsApp del cual ella forma parte, el funcionario apeló al supuesto uso de la inteligencia artificial. "No es verdadero. Yo tengo mil defectos pero hay virtudes que sostengo: la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz", argumentó en una entrevista con LN+.“No solamente hay audios, también hay videos. Hay mucha inteligencia artificial detrás. El que me conoce sabe que lo que menos quiero es tener problemas en el recinto. Ya habían empezado la semana anterior con supuestos gastos en catering, pero nosotros gastamos un 70% menos. Otros presidentes compraban salmón y sushi. He cortado miles de privilegios”, insistió Menem.Pagano no tardó en responder a través de sus redes sociales, y le propuso al titular de la Cámara de Diputados poner sus teléfonos celulares a disposición de peritos. "Martincito , Martincito… debés estar muy desesperado para mentir así en TV… ¿a quiénes le tuviste que mentir porque te tiraron de la oreja?.. Y ahora como Pinocho tenés que seguir mintiendo y no podés recular", arrancó la experiodista al compartir el video.Pagano fue quien denunció que el presidente de la Cámara le envió audios de WhatsApp a los integrantes del bloque de LLA para motivarlos a generar disturbios durante la sesión en la que el Gobierno aprobó el DNU con el acuerdo con el FMI."Todos vimos tus mensajes y escuchamos tus audios. Pongo mi celular a disposición de la justicia para peritarlos. ¿Te animás a hacer lo mismo vos con el tuyo? ¿Por qué mandaste dos audios al grupo de chat que compartimos para ser escuchados por única vez? ¿Por qué no contás lo que decías en esos audios de ayer? ¿O también la IA te hackeó el teléfono? Somos muchos los que te vimos. Querido: las mentiras y los cargos tienen patas cortas…", concluyó la diputada.