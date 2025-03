Grabois pedirá la imputación de Karina Milei en la causa $LIBRA y afirmó que hay olor a tongo entre Taiano y el Gobierno estafador

El líder del Frente Patria Grande y abogado defensor de tres personas damnificadas por la "criptoestafa" de $LIBRA, Juan Grabois, anunció este viernes que pedirá a la Justicia la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese sentido, aseguró que “hay olor a tongo” entre el fiscal a cargo de la investigación de la causa y “el gobierno estafador” de Javier Milei.Según consideró el dirigente político, la Justicia aceptó como querellantes a los tres damnificados por la estafa $LIBRA porque el fiscal Eduardo Taiano “estaba re contra cagado” a raíz del avance de la investigación en Estados Unidos y por la sospechas crecientes a raíz de la pertenencia del hijo del fiscal a la jefatura de Gabinete (como titular de la unidad de Bienes Decomisados).“Hay olor a tongo entre el fiscal y el gobierno estafador. Hay un acuerdo que se puede justificar por la presencia de un familiar directo, el hijo de Taiano, lo cual es un causal por el cual un fiscal se debería excusar de participar de una causa”, argumentó en declaraciones a RPM, el programa que conduce Rolando Graña por Radio Splendid AM 990.Grabois cuestionó a la Justicia por demorar 15 días en secuestrar los celulares de las personas involucradas en la "criptoestafa" y reveló que junto a su equipo letrado van a publicar “todo lo que no sea reservado” del expediente.“Vamos a pedir una medida de prueba obvia, la imputación de Karina Milei”, anunció el líder social. Sobre la hermana del presidente, dijo que “varias personas con nombre y apellido la señalan como la valijera y no está imputada en la causa por decisión del fiscal” Taiano.El fundador de la UTEP señaló que “hay tres delitos que se investigan conjuntamente” que son la “estafa", “negociaciones incompatibles con la función pública” y “tráfico de influencias” En cuanto a la "estafa propiamente dicha", Grabois señaló que es “el mismo delito por el que hay influencers procesados” por la Justicia.“(Milei) promovió algo que no es un negocio porque es un activo que se desploma 520 millones de veces su valor. No es un negocio, es una estafa. Es como vender un jarrón roto”, comparó.“La estafa se puede configurar con independencia de los sobornos. La estafa se configura cuando te dicen que pongas plata arriba de una mesa y cuando la vas a buscar ya no está”, agregó.Con respecto a las “negociaciones incompatibles con la función pública”, Grabois sostuvo que este delito se configura a partir del tuit de Milei en el que incluye el link al contrato inteligente para comprar los tokens Libra."El solo tuit del presidente configura este delito. No puede interceder en negocios de terceros", aseguró sobre lo que consideró como un “choreo más rápido que el robo del siglo” del Banco Río porque se concretó en solo "cuatro horas".Para Grabois, el delito de “tráfico de influencias” es “muy fácil de probar” a partir de los testimonios sobre reuniones de cripto empresarios con Milei a cambio de dinero.La marcha de la causa en Estados Unidos a partir de la demanda colectiva presentada en la tribunales norteamericanos está metiéndole presión a la Justicia argentina para que avance en la investigación local.“En Estados Unidos la división de poderes funcionan un poquito mejor que acá. Aunque Milei tenga una subordinación miserable al gobierno de (Donald) Trump, andá a saber si lo pueden arreglar. El tipo tiene una impunidad para hacer las cosas que hace pocas veces vista, aunque se le está cayendo porque empiezan voces críticas en disantos sectores de la sociedad, no en los zurdos de mierda como dicen ellos”, reflexionó Grabois.A su criterio, "hay que combatir frontalmente a este Gobierno en todos los planos de lucha: el sindical ,el callejero, el judicial, el político, la lucha cultural, porque están deshumanizando la República Argentina”.