Día de la Memoria: cómo es el cronograma de marchas, cortes y transporte para el 24 de marzo

Con motivo de la celebración delEn este sentido, se espera que no haya mayores inconvenientes en el tránsito y los servicios públicos funcionarán con cronograma de feriados.Por un lado, los organismos nucleados en el espacio Memoria, Verdad y Justicia –que incluye a agrupaciones como H.I.J.O.S., el CELS, la APDH y la Liga por los Derechos Humanos– por primera vez luego de 19 años lograron unificar criterios y crearon un documento en conjunto para leer en la jornada.Por otro lado, asociaciones de izquierda como el Partido Obrero, no lograron llegar a un consenso por lo que realizarán su propia movilización que partirá desde el Congreso de la Nación y llegará a Plaza de Mayo. Allí leerán su propio documento que, según el legislador porteño Gabriel SolanoAsimismo, La Cámpora, como todos los años, llevará a cabo su caminata desde la exESMA hasta Plaza de Mayo, un recorrido de 16 kilómetros que replicarán en distintas ciudades del país, partiendo a partir de las 9 de la mañana desde la Secretaría de Derechos Humanos.La CGT por su parte, en el plan de endurecimiento contra el Gobierno, comenzará sus acciones el mismo lunes 24, movilizándose junto a los organismos de derechos humanos. Además, los gremios reforzarán su presencia en las marchas de los jubilados de los siguientes miércoles para desembocar con una presencia masiva el 9 de abril, en la previa al paro del 10 del mismo mes.La última actividad acordada fue realizar una movilización el próximo 1º de mayo, el día del trabajador. Ayer, en la larga reunión del consejo directivo de la CGT el consenso fue general y se comprometieron a resistir los llamados de la Casa Rosada que busca bajar la medida de fuerza.Los organismos prevén que el acto central tenga lugar a las 16.30 en Plaza de Mayo con la lectura del documento consensuado en las voces de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel.Como todos los años, se prevé que los servicios y transporte público en Ciudad de Buenos Aires funcionen con cronograma de feriados y haya cortes de tránsito en puntos estratégicos por donde marcharán las organizaciones. Los subtes funcionarán con cronograma de feriado (8 a 22).De este modo, se verá afectada la circulación de las líneas de colectivo que atraviesan el centro y microcentro porteño, que modificarán sus recorridos para evitar la movilización, especialmente aquellas que circulan sobre las avenidas Rivadavia, 9 de Julio (Metrobús) y Avenida de Mayo, entre otras.Las líneas de colectivospodrán realizar cambios en su recorrido según sea necesario.Funcionarán las guardias, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia. También las sedes del dispositivo DetectAR y centros de testeos con atención específica.CerradasLas inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 7.30 a 14.00 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30.Cerradas.Cerradas.Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.30.El servicio funcionará de manera habitual.Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.