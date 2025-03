Macri criticó la gestión de Milei pero insistió con una alianza entre el PRO y LLA: "Vamos a seguir sosteniendo este cambio"

En el marco de su participación en un evento de la Bolsa Comercial de Córdoba, el expresidente Mauricio Macri adelantó que no será candidato en las elecciones legislativas de este año, criticó la gestión de Javier Milei pero insistió con una alianza entre el PRO y LLA.Durante su alocución, Macri esbozó diferentes críticas a las gestión libertaria. El líder del PRO puntualizó sobre la "institucionalidad" de LLA en los diferentes estratos del Estado. "Hay una preocupación que crece de la. Empieza a afectar el plan económico. Es una preocupación que tengo y que lo hablé con el Presidente", contó.En este sentido, ejemplificó sus críticas con la designación de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema: "El sistema de selección que él utilizó para la Corte y el sistema de implementación para nombrarlos fueron dos hechos que generaron".Además, criticó la gestión en la política exterior del oficialismo. A pesar de mostrarse a favor de la batalla cultura frente al populismo, al que definió como "una amenaza global", el expresidente afirmó que es una pelea "que hay que dar, pero no al nivel de tener una política exterior como tenemos hoy al servicio de la batalla cultural".De todas maneras, Macri sostuvo que "ya van cinco veces que. Fue con la ley bases, sosteniendo el DNU, el veto 1, el veto 2 y, hace pocos días, logrando que el DNU pase para que se pueda negociar con el Fondo"."El PRO va a seguir estando sosteniendo este cambio y no permitiendo ningún tipo de desestabilización", remarcó en ese sentido.Sobre las posibles alianzas con LLA en un año electoral, Macri aseguró que si hasta ahora no llegaron a un acuerdo "fue por decisión de LLA". En este sentido, el líder del PRO apuntó directamente contra el triángulo de hierro, compuesto por la secretaria General de Presidencia de la Nación y el asesor Santiago Caputo: ". El enemigo es el populismo y el kirchnerismo."."Hace rato que se interrumpieron las milanesas, antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la capacidad de su gobierno, la institucionalidad, el método, después no sucedieron. Él tiene un entorno que sinceramente no convalidó", relató Macri en referencia a los encuentros que mantenía con Milei.Y reveló: "El Presidente lo primero que me propuso es aquella famosa fusión. Yo le dije que antes de casarse la gente hoy en día, Siglo XXI, tiene una intimidad primero no se casa en una situación desconocida. Le dije que empezásemos a trabajar juntos y ese trabajar juntos nunca existió".En detalle, el PRO y LLA por el momento no llegaron a ningún acuerdo para conformar una alianza electoral en los diferentes distritos del país, aunque continúan las negociaciones en provincia de Buenos Aires.