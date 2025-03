Javier Milei y Victoria Villarruel encabezarán actos separados por Malvinas y se tensa la interna oficialista

El presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel encabezarán dos actos separados el miércoles con motivo de un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, lo que sumará un nuevo capítulo al fuego a cielo abierto en el Gobierno.Milei se dirigirá el miércoles a la Plaza San Martín, situada en el barrio porteño de Retiro, para encabezar un homenaje a los excombatientes argentinos que participaron de la guerra de Malvinas, en el cenotafio en el que se encuentran 25 placas con las identidades de los 649 soldados caídos. Según consignó Ámbito, fuentes del Gobierno confirmaron que Villarruel no fue invitada al acto.Por su parte, la vicepresidenta viajará rumbo a la provincia de Tierra del Fuego, donde participará de un evento en Ushuaia tras aceptar la invitación de un grupo de excombatientes. No obstante, se estima que sólo encabezará el acto central y no formará parte de la tradicional vigilia tras la guerra, que se produjo entre la Argentina y el Reino Unido en 1982.En tanto, en su cuenta de la red social X, dio a conocer que se realizarán diferentes actividades en el Senado para recordar el conflicto bélico. "¡Malvinas Argentinas hoy y siempre! En el Senado de la Nación nos honra invitarlos a las actividades que haremos durante toda la semana para recordar la Gesta de Malvinas, recordar a nuestros héroes y acompañar y abrazar a los Veteranos", expresó."Malvinas se lleva en el Corazón todo el año, pero en abril todos los argentinos estamos hermanados por esta inmensa gesta. ¡Los esperamos! Toda la semana para aprender y escuchar de boca de sus protagonistas sobre los hechos de la Guerra del Atlántico Sur y en defensa de nuestra soberanía. El coraje y el heroísmo de los argentinos al servicio de la Patria", agregó en esta línea.El presidente Javier Milei estaba terminando su discurso en el Congreso el 1° de marzo en el marco de la apertura de sesiones ordinarias y tuvo un episodio ridículo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se trató de la última vez que se vieron públicamente. La presidenta del Senado quiso cerrar la sesión especial y el mandatario la paró.La reacción del libertario fue contundente, y le dijo: "No terminé. Digo, no te apures". Villarruel que sólo atinó a pedirle perdón. Al regresar a su rol de orador, exclamó: "¡Viva la libertad carajo!", en tres oportunidades, y concluyó la reunión. Durante la apertura de la Asamblea Legislativa no mostraron la firma del acta de honor de la vicepresidenta, y tampoco se registró el momento en que ambos se saludaron en el recinto.La transmisión de la Cadena Nacional estuvo dirigida en todo momento a la figura del líder de La Libertad Avanza , y Villarruel se ocupó de abrir la reunión cerca de las 20:14 horas.