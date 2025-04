Kicillof pidió no tachar de traidor al que no piensa igual

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo un llamado a la unidad y reflexión interna del Partido Justicialista (PJ), subrayando la importancia de discutir y aprender de los errores cometidos durante la gestión del Frente de Todos. En un mensaje dirigido a los diferentes sectores del peronismo, Kicillof pidió evitar las divisiones y evitar calificar de "traidor" a aquellos que no compartan las mismas opiniones.

El mandatario bonaeense aseguró que su postura no era contra nadie en particular, sino una invitación a la reflexión constructiva. Fue durante su intervención en el plenario de Barrios de Pie en el Teatro Argentino de La Plata, Kicillof reconoció que la gestión del Frente de Todos había sido fallida, y que la autocrítica debía ser una parte esencial para corregir los errores cometidos en el pasado."Lo que no nos puede pasar es que no tengamos una respuesta", expresó, destacando que el PJ debe ser capaz de mostrar confianza, representación y soluciones para el futuro. En este sentido, subrayó la necesidad de realizar discusiones en los "lugares adecuados" sin caer en las agresiones mutuas.Kicillof también destacó que la unidad que llevó al triunfo en 2019 no se trasladó eficazmente al gobierno, lo que contribuyó a la derrota electoral de 2023.Para el gobernador, la clave está en generar una fuerza política cohesionada que pueda respaldar las decisiones del gobierno, antes de llegar al poder. En medio de la crisis interna que atraviesa el PJ, con tensiones entre el kirchnerismo y el massismo, Kicillof insistió en la necesidad de tomar decisiones fuertes, con autoridad, para evitar que el peronismo vuelva a caer en los errores del pasado.