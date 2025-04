Javier Milei en X: "¿Dónde están los que decían que yo tenía un pacto de impunidad?"

PRINCIPIO DE REVELACIÓN



¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?



¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos… — Javier Milei (@JMilei) April 4, 2025

El Gobierno cuestionó la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia.Mediante un posteo titulado “Principio de revelación”, el presidente Javier Milei criticó el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?, planteó el jefe de Estado."¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición pactaron voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?", continuó.El presidente finalizó: "Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales. Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!!".Además, la Oficina del Presidente manfiestó: “Luego de dilatar la votación durante meses, (los senadores) optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República".A su vez, la cuenta señaló: "Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina."