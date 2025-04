Mayra Mendoza cuestionó el desdoblamiento electoral en PBA: "Cristina, como militante que es, va a salir a representar sus votos"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó que los sectores de Unión por la Patria que no responden al gobernador Axel Kicillof tomaron con "sorpresa" la decisión oficial de ayer a la tarde de desdoblar la elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. La referente de La Cámpora y figura cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner catalagó la decisión del gobernador como "unilateral" y "completamente inconsulta".En diálogo con Urbana Play, afirmó que de persistir esta situación la ex presidenta competirá por una candidatura en la tercera sección electoral. "Cristina lo planteó claramente: si hay desdoblamiento, ella estaba dispuesta a ser candidata por la tercera sección electoral. Si tienen tantas diferencias con Cristina y la quieren jubilada o afuera de la cancha, veamos y que elija la gente a ver cuál es el resultado de esa elección", argumentó la intendenta de Quilmes y sostuvo que cada uno "tendrá sus representantes" en listas separadas.Parte de la "sorpresa" que manifestó Mendoza, argumentó que responde a que el domingo los tres grandes movimientos de Unión por la Patria (el que responde a Axel Kicillof, el que responde a Kirchner y el que responde a Sergio Massa) estuvieron reunidos varias horas para discuitr sobre el calendario electoral sin llegar a ningún acuerdo pero con la posibilidad de seguir dialogando hasta fin de mes, fecha límite para presentar el calendario electoral. "En su mayoría existe una posición de poder pensar el desdoblamiento donde no estamos en un momento donde la gente vaya a votar más de una vez", fundamentó la intendenta y criticó que Kicillof se comportó de forma "individual y caprichosa".Desminitó entonces que desde el cristinismo haya una "pelea" y por el contrario sostuvo que el que "rompió" es el gobernador. "Nosotros queremos unidad y en una sola elección. Pero ayer nos enteramos por los medios de una convocatoria a desdoblar la elección cuando teníamos tiempo para seguir charlando hasta el 30 de abril", sostuvo y agregó que la decisión "unilateral" de desdoblar "no es del todo buena".Es que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció esta tarde el desdoblamiento de las elecciones legislativas y envió un proyecto a la Legislatura para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mandatario provincial argumentó que a partir de la decisión del gobierno nacional de cambiar el sistema de votación y pasar a la Boleta Única Electrónica (BUE), la elección en la provincia de Buenos Aires sería "muy larga" según los análisis y simulaciones que hicieron."Yo no puedo convalidar esta situación. La única manera que todos puedan votar de manera simple es hacerla en los días diferentes", anunció y agregó que publicó un decreto para que las elecciones sean el próximo 7 de septiembre.También dedicó unas palabras a la crisis internacionales, producto de la aplicación de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump y criticó al presidente Javier Milei por no tomar ninguna medida. "Nuestro pueblo la está pasando muy mal y el gobierno de Milei no da ninguna respuesta. No cuida nada o, peor, destruye lo que andaba bien", denunció