Los metrodelegados pararán el jueves con la CGT y no habrá subtes ni Premetro

El secretario adjunto de los “metrodelegados”, Néstor Segovia, confirmó que el gremio se adherirá el jueves al paro general de la CGT, por lo que no habrá subtes ni Premetro, y mañana a la tarde participarán de la marcha de los jubilados frente al Congreso.“Nosotros mañana hacemos la movilización que convocaron la CGT y la CTA, y el jueves nos adherimos al paro general”, señaló Segovia en declaraciones al programa “Ensobrados” que se emite por Splendid AM 990.El dirigente fundamentó la protesta de esta semana en que “al Gobierno nacional lo único que le preocupa es bajar la inflación y no se fija en la pobreza, que cada día está peor”.“Yo vivo en un barrio pobre en General Rodríguez, y veo que la gente vive como puede, no hay trabajo, yo no hay ni ‘changas’, y la gente está confundida porque no sabe qué camino tomar cuando todos se están peleando por el poder y no hay un proyecto para el laburante”, expresó.Al reseñar la situación actual, Segovia sostuvo que “la gente busca alternativas y no que se llenen los bolsillos unos pocos. No quieren estar más en los comedores, quieren trabajo genuino. No quieren que los usen para los votos y después no les dan más pelota”.Si bien criticó al Gobierno de Javier Milei, también cuestionó la anterior gestión del Frente de Todos, al que dijo haber apoyado, y explicó que “hay cosas que se hicieron mal, por eso se perdió la elección". "Se perdió por el sectarismo que hubo y que sigue habiendo”, opinó.