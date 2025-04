Guillermo Francos confirmó que irá a Diputados para ser consultado por el caso $Libra y lo adjudicó al "período electoral"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adjudicó a las “cuestiones comunes en períodos electorales” el hecho de que la Cámara de Diputados de la Nación lo convocase al Congreso para dar explicaciones acerca de la cripto estafa LIBRA$ propuesta por Milei y consideró que es para hacer “ruido político”. “Nosotros contestaremos en la fecha que fijaron para que me interpelen, no tengo ningún problema en ir”, aseguró.En cuanto a las críticas relacionadas con el presidente Milei y su rol en la creación de Libra, Francos aclaró que no hubo ningún tipo de implicación directa y que el mandatario solo compartió en redes sociales lo que consideró favorable para la Argentina. “No hay ninguna actitud que se haya efectuado con un dolo particular”, subrayó.El debate sobre el caso Libra se intensificó en el Congreso. Además de Francos, se aprobó la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. En cambio, no se interpelará a Javier Milei ni a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, debido a la falta de consenso entre las bancadas opositoras, pese a que fueron las dos personas más implicadas en el caso.La sesión había sido convocada por diferentes bloques de la oposición dura y dialoguista como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Sin embargo, el quórum para poder dar inicio a la sesión no estaba garantizado y sería determinante el rol que asumieran la UCR y los gobernadores, que en otras votaciones clave para el Gobierno ejercieron presión sobre varias bancadas.