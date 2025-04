Trump se burló de "políticos" que le están besando el culo y "mueren por un acuerdo": ¿Milei?

#Internacionales | “Están besándome el trasero”: Donald Trump se burló de los países que “mueren por llegar a un acuerdo” para evitar los nuevos aranceles que impuso el Gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/YhyG4UA9vj — Política Argentina (@Pol_Arg) April 9, 2025

Al fin hace referencia a Milei en algo 😮‍💨 — Niñe Costere (@shambardelunes) April 9, 2025 Seguro que a este enfermo pic.twitter.com/jH3uzkDxuB — Gabriel 🄲🄰🅁🄿 (@Gab4_carp) April 9, 2025 Milei, Meloni, etc no me cabe duda de que son los primeros. — Álvaro (@Alvaroomega19) April 9, 2025

No son 70 paises, es milei que esta desesperado y mando 70 mensajes — Juan Vera (@cervecerojj) April 9, 2025

💣Baby trato a Milei de idiota chupa culo de Trump.



“Deje de abrazar a Trump. Si le gusta tanto, llamamos a elecciones y se va para allá y le corta el pasto. Deje de CHUPARLE EL CULO por una moneda.” pic.twitter.com/wl3yC14rlf — PAMPA✌️💙💛💙 (@Pampa139) April 4, 2025

En su discurso ante el Comité Nacional Republicano del Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hay "políticos" y "países” a los que les impuso aranceles que, pese a las quejas y los contraataques, lo están “llamando” desesperados "besándole el culo" con tal de lograr un "acuerdo", por lo que muchos incluyeron entre las posibles referencias a la Argentina de Javier Milei.Las palabras del mandatario republicano sonaron en un segmento de su discurso en el que buscaba ufanarse de su estrategia - que en plena guerra comercial con China como principal adversario viene generando billlonarias pérdidas de riqueza en todo el mundo financiero -, pese a las críticas de dentro y fuera de su país y de dentro y fuera de su partido que recibe."Y no dejen que algunos de estos políticos... les digo, estos países me están llamando, besándome el trasero, se mueren por hacer un acuerdo [comercial]... ´Por favor, por favor, señor, déjenme hacer un trato, haré lo que sea, haré lo que sea, señor`", se burló Trump, incluso imitando voces de presuntos líderes mundiales.La Casa Blanca ha asegurado que 70 países han comenzado a negociar una reducción de los aranceles a cambio de medidas que permitan corregir los desequilibrios comerciales con EE.UU.Este regodeo por parte de Trump coincide en el tiempo con la nueva ronda de aranceles impuestos por la Casa Blanca, que entró en vigor esta madrugada. Los gravámenes del 20% para la Unión Europea y del 104% para China ya provocó fuertes caídas en las Bolsas en su apertura esta mañana. En España, el Ibex 35 arrancó con caídas de más del 2%, mientras que en Asia el Nikkei abrió la sesión dejándose casi cuatro puntos.En redes, la mayoría de los usuarios que ensayó una búsqueda respecto de a qué políticos y países se refirió Trump pusieron como ejemplo al presidente argentina, Javier Milei, quien viene teniendo una posición pública de extremo alineamiento con EEUU pese al perjucio de los aranceles para la Argentina. De hecho, hace días el mandatario libertario viajó al país del norte para conseguir una foto que no obtuvo y fue blanco de burlas.Otros recordaron una editorial del periodista Baby Etchecopar en la cual destroza a Milei, justamente, por "chuparle el culo" al presidente estadounidense: "Deje de abrazar a Trump. Si le gusta tanto, llamamos a elecciones y se va para allá y le corta el pasto. Deje de chuparle el culo por una moneda".Algunas interpretaciones de medios internacionales hicieron referencia, sin fuentes oficiales, a que Trump hablaba de países asiáticos y sus líderes. Sin embargo, el gobierno de EEUU aún no hizo comentarios respecto de las palabras del mandatario republicano.