Un exdirector del FMI advirtió que no cree que le den a la Argentina más del 40% en el desembolso inicial"

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, se mostró escéptico con el nuevo entendimiento con Argentina y descartó que el primer desembolso sea considerable: "No creo que le den a la Argentina más del 40% en el desembolso inicial", expresó.En una entrevista en C5N, el funcionario del organismo dio sus sensaciones ante un nuevo préstamo con el FMI: "El Fondo no creo que le de más del 40% en el desembolso inicial. El presidente Donald Trump, que se dice amigo, no está interesado y no va a poder empujar en eso porque muchos otros se van a oponer: son 190 países en el organismo".Además, agregó: "En términos del tipo de cambio deben estar en este momento hablando fuertemente de que se mueva el tipo de cambio. Si le dan una cantidad mucho más pequeña, quizás no, pero ciertamente le van a decir que tiene que aumentar las reservas. No creo que cambie la condicionalidad por el monto que le den al principio".En cuanto al plano internacional, tras la guerra comercial que desató el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con la batería arancelaria para la mayoría de los países del mundo, Loser aseguró: "Los elementos principales de base en el país están bien: la parte fiscal, monetaria. Lo que hay en juego con las reservas para mantener el dólar es la parte débil. El contexto mundial le esta diciendo a la Argentina que va a tener caída en los precios de exportaciones e importaciones, y una economía mundial más débil que te va a pegar duro. La Argentina va a tener que poner medidas monetarias más duras para mantener los dólares y pesos adentro o van a tener que mover el tipo de cambio".En el mismo sentido, advirtió que el Gobierno deberá llevar a cabo medidas poco feliz para surfear la crisis económica internacional: "Va a tener que devaluar o tendrá que subir la tasa de interés interna, para que los pesos no se vayan tan rápido. El crédito quedará más caro, y la actividad económica no crecerá. No puede Argentina aislarse totalmente. Está en una situación financiera nueva, pero tiene que adaptarse a un mundo que está muy convulsionado".