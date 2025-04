Formosa: el PJ de Gildo Insfrán destrozó a toda la oposición liberal unida en un distrito clave

El PJ de la provincia de Formosa que lidera el gobernador Gildo Insfrán le dio una verdadera paliza en las elecciones municipales de Clorinda a un experimento político novedoso que conglomeró a toda la oposición liberal o de derecha unida: se impuso con má del 80% de los votos.De esta manera, Ariel Caniza quedó consagrado como intendente en el segundo municipio más grande de la provincia y el oficialismo de Insfrán le dio el primer revés del año al Frente Amplio Formoseño, nombre que recibe la alianza de las expresiones libertares a nivel provincial.Los datos oficiales indican que con el 96.6% de las mesas de votación escrutadas, el lema Partido Justicialista logró el 83,28% de los votos, mientras que la Confederación Frente Amplio Formoseño obtuvo el 16,72%.La información oficial señala que votaron 33.723 de las 50.901 personas habilitadas en 147 mesas. Caniza, que ya era el intendente interino, consiguió el 46,61%, resultando el candidato más votado de la contienda electoral con 15.415 votos. Segundo resultó otro peronista, Arturo Cabral, con 8.727 votos.La experiencia de la oposición unida tuvo su bautismo de fuego en Clorinda. Se trató de diferentes tribus que en Formosa están alineadas con el presidente Javier Milei y el resto de los partidos que históricamente se opusieron a Insfrán en la provincia.Se unieron en esta experiencia, derrotada de manera contundente, la UCR, el MID, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y el PRO con La Libertad Avanza y el partido de Francisco Paoltroni, otro referente libertario cuyo lema se llamó Libertad, Trabajo y Progreso.El más votado de ese lema fue Marcelo Ocampo, el representante de La Libertad Avanza, que con 3.605 votos cosechó el 10,90% y se ubicó en el tercer lugar.Con los resultados consumados, Caniza agradeció el acompañamiento de la cuidadanía de Clorinda y especialmente al gobernador Insfrán, que apoyó su candidatura desde el primer momento. “Fue una campaña de agravios y mentiras donde nos tocaron lo más íntimo, pero salimos de eso con mucho amor y trabajo, por eso logramos este triunfo”, dijo en un palo habitual del oficialismo formoseño a la oposición.Ahora deberá la gestión de Manuel Celauro, a quien elogió en tanto "conductor" que siempre "persuadió a trabajar por nuestra ciudad”. El intendente que en 2023 había sido reelegido por tercera vez al frente del municipio que el río Pilcomayo separa de Asunción, la capital de Paraguay, falleció en 2024 y, al no cumplir los dos años de mandato, su reemplazo debió definirse con elecciones.Tras el primer triunfo de Insfrán sobre la oposición unida en Clorinda, el esquema electoral en Formosa depende del gobernador. La provincia deberá elegir diputados nacionales, legisladores, concejales y convencionales constituyentes en este 2025.Hasta el momento la única fecha confirmada es la del 26 de octubre, que se vota a nivel nacional y en el caso formoseño son dos bancas para el Congreso. El resto aún no está definido.Vale recordar que la Constitución provincial, que será reformada, no establece plazos específicos para la convocatoria, que habitualmente se realiza entre los 60 y 120 días previos para permitir la organización del acto.