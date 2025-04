Viviana Canosa fustigó a Patricia Bullrich por el caso Loan: "No me devolvió el llamado"

Viviana Canosa salió con los tapones de punta contra la ministra de Seguridad. Patricia Bullrich. La periodista lliquidó a la funcionaria por el caso Loan Danilo Peña, el niño de dasaparecido en Corrientes hace diez meses.“Cuando yo llamé a Patricia para que me devolviera con este tema del caso Loan, tampoco me devolvió el llamado. Qué sé yo, es raro, Jorge, ¿viste?”, confesó la conudctora a diálogo con C5N.“Dale, ¿no nos duele Loan a todos? ¿No nos duelen los chicos que desaparecen? ¿No nos duelen los chicos?”, planteó la periodista.En la misma línea, cargó contra el resto del oficialismo: “¿Viste? Como que no sabés bien a este gobierno ya qué le duele... Nada, qué sé yo. Yo estoy un poco enojada con eso también, ¿viste? Con la violencia que hay, con que el que quiere defender una causa justa o noble es cuestionado”.Por último, admitió “Estoy harta ya de los dos bandos, de la grieta. Es como... muy agotador”.