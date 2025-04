Guiño a Donald Trump: el Gobierno flexibiliza el ingreso de maquinaria usada

Hoy quiero contarles otra increíble historia de autodestrucción que tengo la inmensa alegría de contarles que el Decreto 273/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @LuisCaputoAR viene a corregir. Una de las fuentes de crecimiento más importantes de una economía es su acervo de… pic.twitter.com/Kqb8SMywdc — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 15, 2025

El Gobierno suspendió el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar bienes de capital usados al país, una de las exigencias de la administración de Donald Trump a cambio de brindar su apoyo a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).La medida se implementó a través del Decreto 273/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma deroga un trámite que llevaba más de tres décadas vigente, que restringía el ingreso de maquinaria usada al país.A partir de ahora, las empresas podrán importar bienes de capital usados —como máquinas para extracción de petróleo y gas, equipos para la industria gráfica, moldes para la industria automotriz y cortadoras industriales— sin necesidad de realizar un trámite previo ni contar con una autorización estatal.Según datos oficiales, solo en 2024 se tramitaron alrededor de 1.500 expedientes para obtener el CIBU. La eliminación del certificado también desactiva la prohibición de la importación cuando existía un fabricante local, una práctica que había quedado en contradicción con el Decreto 70/2023, que prohíbe establecer barreras económicas a las importaciones.Para el Gobierno, la medida es positiva en mayor medida para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero. "Previo a esta modificación, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto 70/2023 que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos", concluyó el comunicado oficial de la Secretaría de Comercio."No permitir que sus trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel. No puedo concebir una política con un efecto más pernicioso para el salario real de los trabajadores argentinos. Sin embargo, ahí estábamos, con este régimen creado en 1994 y que necesitó que llegara alguien con la determinación y claridad del presidente Javier Milei para terminar. Afortunadamente, ahora se abren infinidad de oportunidades para la industria y la producción", celebró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.Sin embargo, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advirtieron por "competencia desleal" sobre la maquinaria que se produce en el país y señalan que la medida va en detrimento del desarrollo tecnológico del país al convertirse en un lugar de llegada de maquinaria antigua y obsoleta.