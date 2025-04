Mariano Vilar, secretario de SICONARA: "El proyecto del Gobierno implica entregar la soberanía"

El secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (SICONARA), Mariano Vilar, cruzó al Gobierno, por el proyecto de desregulación del transporte marítimo. En diálogo con Política Argentina explicó sus consecuencias."La desregulacion puede traer consecuencias positivas si si se quiere desregular para potenciar la marina mercante. No es el caso del proyecto que tiene en poder el ejecutivo. En ese caso, lo que se hace es una virtual derogación de la Ley de Cabotaje!, señaló.El lider de SICONARA afirmó que el proyecto oficialista "apunta a la derogación de los convenios colectivos de trabajo y a la apertura indiscriminada de nuestros mares y nuestros ríos, permitiendo que buques con bandera extranjera naveguen nuestras aguas y permitiendo también que incluso personal extranjero embarque bajo bandera argentina.En ese sentido, subrayó: "El proyecto del Gobierno mplica entregar nuestra soberanía y e implica incluso de entregar nuestros principales fletes de cabotaje"."Imagínate dejar en manos de intereses extranjeros el flete que provee combustible a una central termoeléctrica de capital. Eso pone en riesgo nuestra soberanía y nuestra independencia económica", enfatizó.Por otro lado, sostuvo que "no podemos perder la visión estratégica que tiene toda Marina Mercante ante un conflicto bélico" ."Dejar sin Marina Mercante a la Argentina con más de 7000 km de litoral marítimo y fluvial, 11 000 km en total, si tenemos en cuenta la Antártida Argentina, implica seguir regalando esa soberanía y, por ejemplo, en el caso de Malvinas, si vos no tenés una Marina Mercante implica seguir eh o dejar de seguir reclamando nuestra soberanía sobre las islas", reforzó.El lider sindical subrayó que "en un conflicto bélico las flotas mercantes dan de apoyo logístico a las a las bélicas". "Transportan el combustibl, tanques Y armas", precisó.El referente de SICONARA también se refirió a la campaña de concientización de ayer. "El resultado ue muy bueno. Nosotros engtremos folletos y baneras argentinas. Hubo mucha gente que quería colaborar, que quería dar plata a cambio de la bandera y por supuesto les decíamos que no".A su vez: detalló: "Sirvió mucho también para para dar a conocer y llamar la atención. El objetivo de esto es lograr la conciencia en la sociedad de la visión estratégica que tiene una Marina Mercante para el desarrollo productivo de un país. Mucho se habla del canal de Magdalena, de la importancia del canal Magdalena, pero nunca se habló de ese canal como fuente de trabajo para buques argentinos"."Siempre se habló ese canal para la soberanía nacional sin tener que ir hasta Uruguay, pero ¿cómo está proyectado? Hoy por hoy con esta Marina Mercante, para que lo naveguen buques extranjeros. Nosotros queremos al Canal Magdalena con buques argentinos", consideró.Segun Mariano Vilar, el gobierno de Milei "va a contramano del mundo. Estados Unidos tiene la ley Jones, que lo que hace es cuidar su su cabotaje teniendo la obligación de realizarlo con buques de bandera norteamericana eh tripulados por norteamericanos, el 51% del capital de esas empresas tiene que ser norteamericana y los directivos de las empresas también", ejemplifcó."Si hablamos de estrategia para el desarrollo productivo del país, no es lo que está haciendo este Gobierno. Yo lo que creo es que están comprometidos políticamente, hay cuestiones geopolíticas que no quieren que Argentina desarrolle una flota mercante propia porque eso hace que el día de mañana no pueda custodiar sus tierras. Todo el litoral marítimo y fluvial que tenemos.Ya entregamos los puertos en los 90,, todavía no los podemos recuperar. Es muy importante que no terminemos de entregar nuestra Marina Mercante", concluyó