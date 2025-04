Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional por el recorte a la coparticipación: "Se hizo de manera ilegal"

En el marco de un acto que encabezó para la firma de un Fondo de Seguridad junto con 20 municipios bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno nacional por el recorte al fondo de la coparticipación.El acto se llevó a cabo en La Plata y participaron intendentes de Tres de Febrero, 25 de Mayo, Ramayo y Vicente López, entre otros. Allí, Kicillof especificó que con esta firma su gestión se hace cargo de los fondos que el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, decidió quitar. Se trata de fondos -explicó- que estaban destinados a cuestiones de seguridad: "Se hizo de manera ilegal, por eso estamos reclamando en la Corte Suprema que se nos reintegre, que nos recupere los fondos destinados a las compras de patrulleros, de tecnología, a la formación y a los sueldos", manifestó.Kicillof, además, explicó que el Fondo de Seguridad que Milei decidió quitar, representaba a penas un 1,18% adicional a lo que ya recibía la Provincia, "es un número escueto y absolutamente injusto por cualquier indicador desde cualquier aspecto que se lo mire". También, señaló que el territorio bonaerense aporta el 40% de los recursos totales que nutren la base impositiva argentina y sólo recibe un 20%.En esa línea, denunció que el Gobierno "no puede" retener esos recursos porque "está incumpliendo una obligación, porque son recursos que corresponden a la provincia que salen del trabajo, la producción y del consumo, hasta del patrimonio que sale del laburo de los bonaerenses que se ceden al Gobierno nacional para que haga algo, no para que no haga nada".Esta situación, obliga a que sean las provincias las que asumen los compromisos, incluso, en materia presupuestaria y que, en ese sentido, los esfuerzos que hacen desde la gestión son "naturalmente insuficientes para cubrir la ausencia". "Un país no puede prescindir del gobierno nacional. Que no haga nada, que no se ocupe de la salud, de la educación. No puede no hacer nada", consideró.A continuación, criticó la falta de políticas públicas por parte de Milei, teniendo en cuenta que supuestamente tiene superávit a nivel nacional. "Todas las obras están paradas", apuntó y explicó que una vez que se quieran retomar las obras paradas "habrá costos adicionales" que "no se están mensurando".Kicillof manifestó que decidieron "intentar cubrir la ausencia del Gobierno nacional con un esfuerzo de la provincia y de los municipios", en este caso, en materia de seguridad a través del Fondo de Seguridad, que consta de más de 70 mil millones de pesos.Al respecto, anunció, además, que a lo largo de la gestión compraron 5500 nuevos vehículos para patrulla urbana, más de mil para patrulla rural, distribuyeron equipamiento, más de mil motos de alta cilindrada, entre otros elementos.