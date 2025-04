El cardenal argentino que acompañó al Papa Francisco en sus últimos días reveló cómo fueron sus minutos finales

Víctor "Tucho" Fernández es el actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe en el, y una de los hombres más cercanos al, de quien logró despedirse de forma privada tras sufrir una descompensación y fallecer en la mañana"Me permitieron pasar para darle mi último saludo, todavía no lo habían revestido", relató en diálogo con un medio radial. "Me daba cuenta de que le quedaba poco tiempo, pero pensé que lo tendríamos más entre nosotros", agregó, conmovido.A pesar de haber estado internado por 38 días y de haber recibido el alta el pasado 23 de marzo, pasado el Domingo de Pascuas el Sumo Pontífice padeció un derrame cerebral. "Su muerte fue sorpresiva incluso para los enfermeros, porque fue un ictus y no se pudo hacer nada, fue muy rápido”, explicó Fernández, uno de sus mayores confidentes desde su llegada al Vaticano.Al respecto de la última vez que lo vio, más de dos horas después de fallecer a las 7:35 de la mañana, el entrevistado recordó: "Se me mezclaban dos cosas en el corazón: por un lado, un gran respeto porque estaba allí delante del que fue sucesor de San Pedro, y, por otro lado, era Jorge Bergoglio, el amigo que siempre me dio aliento en los momentos duros y nunca me dejó caer"."Este mundo, que parece huérfano y sin rumbo, perdió un padre. Un padre universal. Y eso yo se lo agradezco a Dios”, lamentó el exarzobispo al cierre de la comunicación, cuyo cargo actual fue designado por el mismo Jorge Bergoglio en 2023.