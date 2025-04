Macri fulminó a Bullrich mientras se define un posible acuerdo con LLA en las próximas elecciones legislativas

En el marco de una reunión en Mar del Plata junto al Intendente Guillermo Montenegro, el líder del PRO,, apuntó que, en medio de una posible alianza entre el partido porteño y La Libertad Avanza (LLA), de cara al cierre de listas ante las próximas elecciones legislativas nacionales."Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores", sostuvo el expresidente de la nación en "La Feliz", durante una gira por el interior de la provincia como parte de su agenda política. Además de Montenegro, participaron del encuentro dirigentes de la Quinta Sección Electoral, el presidente del PRO bonaerense y diputado nacional, Cristian Ritondo, y el asesor Fernando De Andreis.Macri, que en los comicios de 2023 había prestado "apoyo incondicional" al presidentetras el balotaje, se pronunció al respecto de la negociación entre la fuerza que gobierna la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde 2007. "Lo importante es que pongamos un proyecto de país por arriba de todos los intereses particulares, esa es la gran diferencia. ¿Discutimos un proyecto de país o un proyecto de poder?“.A pesar de no haberlo confirmado todavía, analistas políticos consideran que la intención del ex Jefe de Gobierno porteño y el Ejecutivo es concentrarse en una sola lista de LLA. “Lo importante para todos los bonaerenses es que nosotros tenemos una vocación absoluta de sumar para terminar con las ideas populistas que tanto daño han hecho. Nosotros ponemos el proyecto de país y el proyecto de la provincia de Buenos Aires por delante de cualquier interés particular”, añadió el dirigente.Además, agregó: “Lo que tenemos por delante, y Cristian lo ha repetido mil veces, es un acuerdo institucional. Nosotros vamos a poner todo lo mejor que tenemos. Me da la sensación que a todos los que tenían precio ya los compraron, acá no hay gente con precio, hay gente con valores".