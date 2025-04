Las palabras del vicepresidente J.D. Vance tras su encuentro con el Papa Francisco pocas horas antes de su fallecimiento

La noticia tomó por sorpresa incluso a quienes siguen de cerca la política internacional. J.D. Vance, senador republicano por Ohio y uno de los nombres que suenan como potencial compañero de fórmula de Trump, reveló que mantuvo una reunión privada con el Papa Francisco pocas horas antes de su muerte. “Fue bastante loco, uno de esos momentos en los que sentís el peso de la historia”, dijo Vance al canal Fox News.

El encuentro, que se dio el domingo 20 en la residencia papal de Santa Marta, duró alrededor de 20 minutos y, según relató el propio legislador, giró en torno a temas como la fe, la familia y los desafíos que enfrentan las democracias en el siglo XXI. Aunque no se difundieron imágenes oficiales, Vance describió al Papa como “muy lúcido, cálido y profundamente preocupado por la situación de los más pobres”.El testimonio cobró mayor relevancia cuando, al día siguiente, el Vaticano confirmó el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio a los 88 años. En ese contexto, las palabras de Vance pasaron a formar parte del registro íntimo de las últimas horas del pontífice. “No parecía que estuviera a punto de morir. Estaba frágil, pero increíblemente presente”, relató el senador.Vance, autor del best seller Hillbilly Elegy, es una figura ascendente dentro del trumpismo y su visita al Vaticano no había sido anunciada oficialmente. Según fuentes diplomáticas, la audiencia fue gestionada de manera privada y reflejó el interés mutuo por mantener puentes en un mundo cada vez más polarizado.