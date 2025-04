"Che Kristalina" y "Che Milei": Cristina le recordó al FMI el fracaso del "cambio" y que "el pueblo va a volver"

"Acá ya escuchamos la palabra 'cambio'. En 2015, ganó Macri con ese eslogan (...) Sin embargo, lo que vino fue ajuste, endeudamiento récord, fuga de capitales, tarifazos, caída del salario, cierre de fábricas y pérdida de soberanía"

CHE KRISTALINA…



La semana pasada los argentinos estábamos de luto por la partida del querido Papa Francisco, nuestro compatriota. Y, la verdad, no daba para estar pendientes de cada insolencia que se diga desde afuera… Pero TAMPOCO TE LA VOY A DEJAR PASAR.



DIJISTE -y lo… pic.twitter.com/hSPyv8gIV9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 28, 2025

La presidenta del Partido Justicialista Nacional,, denunció la "insolencia" de la titular del, luego de sus dichos sobre Argentina en Washington, a través de un mensaje donde enfatiza el fracaso de los reiterados programas de financiamiento que endeudaron al país desde la gestión del PRO., introdujo la expresidenta de la Nación, en un posteo escrito al estilo de sus tradicionales "Che Milei"."El 'cambio' que ustedes celebran, nos arruinó. Ahora volvió, en versión recargada de la mano de Milei. El que les conviene a ustedes, Kristalina", contestó, luego de que la directora de la entidad remarcara el caracter "fundamental" de que Argentina "no desarrile la voluntad de cambio" en las próximas elecciones legislativas.Luego exponer datos sobre la caída del consumo, la interrupción de la inversión privada y la paralización de la inversión pública, y el estado de las exportaciones que hoy en día "no alcanzan a cubrir la salida de dólares por importaciones y servicios", Cristina sentenció: "nos necesitan así, endeudados y subdesarrollados, en un modelo de miseria planificada sostenido por sus dólares".Por otro lado, dedicó un párrafo a Javier Milei, habitual destinatario de sus comunicados. "Tranquilo, de vos no me olvidé. Lo tuyo en Roma... un papelón", criticó al respecto de la impuntualidad del mandatario durante el velorio del, que llegó "cuando ya habían cerrado la Basílica de San Pedro".Por último, brindó un mensaje final a la oposición, en alusión a las críticas que recibió su espacio político cuando advirtió que, en caso de volver a gobernar, no continuarían pagando la deuda al FMI, apoyándose en la ilegalidad del acuerdo, tal como lo hizo Néstor Kirchner durante su gestión al cancelar el pago del préstamo vigente desde la Dictadura."Les dejo un artículo de Clarín del 12 de abril del 2006 que informa textual: 'tras los pagos de Argentina y Brasil, el FMI tiene que hacer su propio ajuste. Achicará sus gastos y venderá parte de sus reservas en oro porque dejó de recibir los intereses por los créditos a países que cancelaron el total de sus deudas'. ¡Mamadera!", cerró CFK.