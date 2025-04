La Municipalidad refuerza el orden urbano y avanza con la recuperación de espacios públicos

La Municipalidad de La Plata continúa con su plan de recuperación del espacio público, llevando a cabo diversas acciones que buscan no solo ordenar y regularizar el uso de la vía pública, sino también brindar soluciones habitacionales y productivas.En este marco, se concretaron una serie de intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas en 32 y 120, donde se llevó a cabo un operativo para demoler un puesto de venta de carnada que funcionaba de manera irregular desde hace años.Esta construcción, además de cumplir fines comerciales, albergaba a una familia que, como parte de un proceso de regularización, fue reubicada a través de un programa municipal y podrá continuar con su actividad en un marco legal adecuado.En 38 y diagonal 80, en tanto, cerca de 30 operarios con maquinaria especializada y camiones destinados a la remoción de escombros demolieron una estructura que había quedado en estado de abandono tras haber funcionado como un puesto de comidas.Por otra parte, en el Parque San Martín se hizo lo propio con una antigua construcción que había funcionado como boletería del Club Everton y se les otorgó a quienes allí vivían una solución habitacional, al tiempo que se concretó la remoción de una cancha de bochas, vestuarios vandalizados, un quincho y un puesto de comidas que permanecía abandonado y usurpado.Asimismo, en el Paseo del Bosque, y en colaboración con el Gobierno bonaerense, la Municipalidad reubicó a cerca de 40 familias que vivían de manera precaria a la vera de las vías desde 2019. La Comuna aportó los terrenos necesarios para la construcción de viviendas, mientras que la Provincia financió las obras.Por otro lado, en diagonal 74 y 118 se demolió una casilla precaria de madera ubicada a la vera de una vía ferroviaria, sin acceso a servicios básicos, y quienes allí vivían fueron reubicados en el barrio El Mercadito, garantizando su acceso a una vivienda digna.Además, en Camino Centenario y Güemes fue demolida una antigua vivienda abandonada y deteriorada que había sido ocupada durante mucho tiempo, permitiendo recuperar 1150 metros cuadrados en una zona clave de la ciudad. Aunque actualmente no residía nadie en el lugar; no obstante, intrusos solían ingresar y provocar actos de vandalismo.En la misma línea, la Municipalidad demolió durante los últimos días una vivienda precaria emplazada en la plaza Eva Perón de Los Hornos, relocalizó a la familia que la habitaba en una de las nuevas viviendas del barrio Los Kokitos de Melchor Romero y comenzó los trabajos de puesta en valor del espacio verde.Finalmente, en 60 entre 31 y 131 fue demolida esta semana una antigua vivienda ubicada en la rambla, al costado de las vías del tren, junto a una casilla de chapa donde residía una familia en condiciones muy precarias que fue relocaliza en una vivienda del barrio Los Kokitos.La intervención permitió despejar completamente el área, tras el derrumbe de las construcciones y la limpieza de matorrales y ligustrinas, y recuperar más de 1800 metros cuadrados de espacio público en el marco del ensanche de la avenida 60.Estas acciones son parte del compromiso del gobierno local con la recuperación del espacio público y el bienestar de los ciudadanos, ofreciendo soluciones habitacionales y promoviendo la legalidad y el orden en la ciudad.