Cómo fue la cena que compartieron Santiago Caputo, Mauricio Macri y Manuel Adorni en plena interna entre LLA y el PRO

Esta es la mesa política y full tuitera de Santiago Caputo en la cena de la Fundación Libertad.



1- Juan Pablo Carreira (Juan Doe).

2-Tomás Jurado (Peluca Milei).

3-Julián Hampton (de Opinión Pública).

4-Lucas Luna (Sagaz).

5-Macarena Alifraco (mano derecha de Caputo).… pic.twitter.com/puBrZyenv1 — Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) April 29, 2025

El lunes 28 de abril, el asesor Santiago Caputo, el expresidente Mauricio Macri y el vocero presidencial y candidato a legislador, Manuel Adorni, coincidieron en la cena de gala anual en la Fundación Libertad, donde se registaron diálogos y fotos que elevaron las especulaciones de una posible alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para unir fuerzas en las elecciones legislativas, pero también, ausencias que dejaron en vista las asperezas entre ambos partidos.Este martes, el periodista Lautaro Maislín, quien cubrió el evento de anoche, reveló que el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, no asistió porque "no quería estar cerca de Adorni, después de todas las críticas que viene haciendo LLA a la Ciudad". El vocero reemplazó al presidente, quien aseguró que el primero es "su voz en la ciudad".Por otra parte, el estratega del llamado "triángulo de hierro" Santiago Caputo, salió en una foto saludando al expresidente de Boca Junior. "Todos se preguntaban qué pasaría si se cruzaban Macri con Caputo. Para mí está todo bien entre ellos, ahí, en ese momento", sostuvo el conductor radial, y agregó: "Macri viene pegándole al triángulo de hierro, dice 'por ellos no hay un acuerdo en la Ciudad y no hubo acuerdo en la Provincia".Fuentes que cubrieron la gala de la noche del lunes, comentaron que el asesor ingresó un minuto después del líder del Partido Republicano, sin embargo, tras el saludo formal, no se habrían dirigido la palabra.Además, remarcó que la disposición de los asientos se distribuyó estratégicamente para que las figuras de cada signo político no estén cerca. "Se pidieron dos mesas cabeceras: de un lado Macri, Pullaro, Sanguinetti (expresidente de Uruguay); y del otro lado de la mesa Adorni con funcionarios como Mario Lugones, Luis Petri, Cristina Pérez, Federico Sturzenegger...", explicó.Santiago Caputo, la mano detrás de las redes sociales libertarias, se sentó junto a los tuiteros que integran "Las fuerzas del cielo", entre ellos, Juan Carreira, Tomás Jurado, Lucas "Sagaz", entre otros.A pesar de las tensiones latentes, tanto el expresidente como el candidato por la Legislatura porteña siguieron la misma línea en sus discursos. Macri, declaró que "son muchos más los que se han dado cuenta de que el Estado presente es una mentira", sin mencionar acuerdos ni alianzas con el Gobierno. Por su lado, Adorni se enfocó en el "el problema es el kirchnerismo", sin dar detalles en referencia a las conversaciones entre ambos partidos.Al respecto de la foto entre Caputo junto a Cristian Ritondo, diputado que tiene a cargo las negociaciones con el oficialismo libertario para lograr consenso en la Provincia de Buenos Aires, detalló que la conversación entre ambos se extendió por un rato. "En esta foto Ritondo con Caputo, rosqueando. Esta claro que si se hablan, sabiendo que hay mucho periodismo...", sugirió, en alusión al acuerdo que estaría macerándose entre el bloque del PRO y LLA.