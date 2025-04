Andrés Rodríguez calificó como "falso" el dato sobre la recuperación del consumo

(R)El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, cuestionó al Gobierno nacional por difundir datos que, según él, “no reflejan la realidad de los hogares argentinos”. En declaraciones públicas, el dirigente sindical afirmó que es “falso” que haya una recuperación del consumo y remarcó que los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo.(r)sostuvo Rodríguez, y añadió que “la recesión sigue siendo muy profunda”. El referente del gremio estatal remarcó que el impacto de la inflación y la caída salarial golpea especialmente a los empleados públicos, y advirtió que la situación se agrava con el aumento de tarifas y transporte.Rodríguez también expresó preocupación por la caída de la actividad económica y el debilitamiento de las paritarias. “Hoy no hay negociación real: el Gobierno posterga aumentos y pone techos que no se condicen con la realidad de la inflación”, denunció, al tiempo que reclamó mayor voluntad política para “defender el bolsillo de la gente”.El sindicalista recordó que durante los últimos meses el consumo en supermercados, combustibles y bienes durables cayó con fuerza, lo cual, según señaló, desmiente cualquier intento oficial de instalar una mejora. “Hay que decirle la verdad a la gente: no se puede tapar el sol con las manos”, lanzó.