Por el caso $LIBRA, piden citar a declarar a Guillermo Francos bajo juramento ante la Justicia

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes de la causa $LIBRA solicitó al fiscal federal Eduardo Taiano que cite a prestar declaración testimonial al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En la presentación judicial, Dalbón sostuvo que Francos, en su exposición, fue reticente e “intentó blindar” al presidente Javier Milei. “Resulta especialmente preocupante que el propio Francos haya reconocido ciertas reuniones y vínculos, pero haya intentado minimizarlos, quitándoles entidad jurídica o institucional”, citó a modo de ejemplo el abogado en el escrito.Además, recordó que Francos indicó no conocer la identidad de los empresarios vinculados, el destino del dinero invertido ni el listado de empresas que supuestamente serían beneficiarias y argumentó que tales cuestiones excedían el conocimiento del Ejecutivo y del propio Estado. “No obstante, estas manifestaciones confrontan con la prueba acumulada” en la causa, indicó el abogado. Remarcó que en el expediente se ha documentado “la existencia de reuniones entre Milei y los desarrolladores del token -Mauricio Novelli, Julián Peh y Hayden Davis-, celebradas tanto en dependencias oficiales como en Olivos”Además, el abogado señaló que “el contrato de adquisición de tokens difundido por el Presidente no estaba disponible de forma pública al momento de su publicación, tal como erróneamente alegó Francos”.Para el abogado, Francos respondió con evasivas cuando le preguntaron dónde estaba el código alfanumérico del contrato antes de que Milei lo difundiera. “Se limitó a responder con un evasivo “no sé dónde estaba”. Omitió de esa manera toda explicación sobre como accedió el primer mandatario a ese documento y por qué decidió publicarlo desde su cuenta oficial. “Los dichos vertidos por Guillermo Francos en sede parlamentaria no se corresponden con la realidad procesal acreditada. Muy por el contrario, podrían haber tenido como único objetivo blindar políticamente al Presidente, construyendo una versión incompleta de los hechos”, concluyó el abogado.Finalmente, Dalbón advirtió “si del testimonio de Franco surgieran datos deliberadamente falsos, omisiones relevantes o afirmaciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos, su conducta podría subsumirse en los tipos penales de falso testimonio y encubrimiento, conforme los artículos 275 y 277 del Código Penal”.