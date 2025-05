Axel Kicillof: "A Milei los dólares no le alcanzan a pesar de lo del Fondo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó contra la política económica del gobierno de Javier Milei y su polémico futuro blanqueo: "No le alcanzan los dólares a pesar de lo del Fondo Monetario Internacional".En ese sentido, Kicillof aseguró que este súper blanqueo "son amenazas: pusieron un blanqueo generosísimo, todo zanahoria y nada de castigo al que no puede justificar sus ingresos. Los dólares no le alcanzan a pesar de lo del Fondo, así que hay que ver cuál es el texto para evitar lo básico que es el lavado de dinero".El gobernador bonaerense señaló que "en lo tributario todavía no se conoció el proyecto concreto", pero enfatizó en que "la política de Milei es unitaria y centralista, con la premisa de lavarse la mano en necesidades como salud, educación y esas cuestiones".Sobre la cuestión de Ficha Limpia, indicó: "Lo que quieren es llegar con esos fallos impuestos en la Justicia que lograron a través de la manipulación es tratar de impedir que Cristina (Kirchner) pueda presentarse a elecciones. Hay que ser muy claros con esto. Dan asco estos manejos y más cuando aparecen denuncias de corrupción y es de la derecha, básicamente ni siquiera ponen a qué partido pertenece ni dónde es. Todo es profundamente antidemocrático".Tras criticar el intento de blanqueo, Kicillof indicó que "lo único rentable para ellos es la especulación y la bicicleta, están destruyendo el aparato productivo. Hubo una caída muy pronunciada de los recursos coparticipables". "Todos los líderes mundiales están viendo cómo cuidar lo suyo, menos Milei. En proporción, de cada u$s100, provincia aporta 38 y de eso le tocan 7. Lo que no estaba contemplado es que de todo eso nada vuelva a las provincias ni al pueblo", se quejó el titular bonaerense. Luego agregó: "El gobierno nacional es tan antifederal que de los recursos que tiene no destina nada a las provincias. Todo esto lo están aplicando y no es aplicable en ningún lugar del mundo".Enseguida profundizó: "El problema es que el estado se apropia de los recursos de las provincias y después no vuelva nada. Vemos que este gobierno no discute, impone. El gobierno pretende gobernar por decreto y con el veto. Nos perjudican y no nos permiten dar nuestro punto de vista, digo que devuelvan los recursos que se roban. Tenemos siete causas en la Justicia por esto".