Milei en "modo reelección" prometió una importante "baja de impuestos" y deslizó la posibilidad de "dos mandatos"

El presidente Javier Milei celebró las definiciones del ministro de Economíaen el 11° Latam Economic Forum y proyectó "dos mandatos". También habló de devolver una suma que ronda los u$s450 mil millones "a los argentinos de bien".escribió el Presidente en su cuenta de X.Más allá del llamativo dato que arroja Milei, acompañado de la frase que se deja entrever el deseo personal de ser reelecto en 2027, el jefe de Estado se jactó de la posibilidad de poder devolver millones de dólares al pueblo argentino. Igualmente, se espera que el Presidente tome la palabra en el evento que reúne a distintos empresarios y especialistas económicos.En este sentido el mandatario nacional, salió a respaldar lo expuesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el 11° Latam Economic Forum que se realizó en Parque Norte, donde aseguró que, "gracias al nivel de reservas del Banco Central", el Gobierno podríaaseguró Caputo durante su disertación.En línea con las políticas del Gobierno, el titular de la cartera económica remarcó que la gestión de Milei seguirá "ajustando el gasto, desregulando y abriendo la competencia", pero le exigió al sector privado que "agregó.El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que trabaja en una serie de medidas para impulsar el uso de los dólares que están guardados en "y que muchas personas no gastan "por temor", y adelantó que "la idea es que nadie te pida explicaciones".Caputo explicó que para consolidar la recuperación de la actividad es necesario "que haya más dinero en la economía, lo que se llama remonetización", pero "nosotros no emitimos pesos. Si queremos mantener un crecimiento del 6% con este nivel de monetización, en el mediano plazo es insostenible", explicó., señaló el ministro a La Casa Streaming.Argumentó que actualmente "hay muchísimos más dólares que pesos" y adelantó que "la idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones". En ese sentido, las nuevas medidas apuntarán a que "la gente esté mucho más proclive a sacar los dólares del colchón, de la caja de seguridad o de donde sea y usarlos para gastar". "Para nosotros es importante que se acelere esta remonetización en dólares. Queremos que la economía crezca porque implica más empleo y mejores salarios. Y como no emitimos pesos, necesitamos que también empiecen a circular más dólares", sostuvo.Caputo también anticipó que trabaja en una reforma tributaria que dividirá el IVA entre la Nación y las provincias para fomentar la competencia entre distritos. "Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, que es más o menos 9% sobre el 21% que es el IVA. Y las provincias pondrán su propio IVA", explicó. Añadió que los gobiernos provinciales "pueden poner un 11%, un 10% o un 5%" y "la competencia hará el resto". "Queremos generar competencia impositiva entre provincias. Es muy difícil para nosotros negociar porque no tenemos jurisprudencia sobre ellas. La mejor forma es hacerlas competir", concluyó.