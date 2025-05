Super domingo electoral: Qué se vota el 11 de mayo en Jujuy, Salta, Chaco y San Luis

Más de 3 millones de argentinos concurrirán este domingo a las urnas para votar legisladores provinciales, concejales y hasta convencionales municipales en lo que será la primera gran cita electoral del año, tras el puntapié que se dio en Santa Fe hace casi un mes.Con más de 3 millones cien mil ciudadanos en condiciones de sufragar (8,77% del padrón nacional) será la segunda cita del calendario electoral en las provincias, luego de la constituyente y PASO para concejales de Santa Fe, pero el primero de los llamados "súper domingo" que tendremos a lo largo del año, con elecciones simultáneas en más de una provincia. Se trata a su vez de comicios dominados por una fuerte impronta local, acentuando la tendencia de provincialismos fuertes que se viene dando desde hace tiempo en la política de nuestro país, independientemente de si los gobernadores integran o no alguna fuerza nacional. De hecho, ni el presidente Javier Milei ni ninguna de las figuras más importantes de la oposición han viajado a ninguno de los cuatro distritos que votan el domingo para hacer campaña electoral por sus candidatos locales.Sobre el oficialismo nacional, otra particularidad es que el partido fundado por los hermanos Javier y Karina Milei irá a las urnas con cuatro estrategias distintas en cada una de las provincias en las que se vota: alineado con el gobernador Leandro Zdero en Chaco; enfrentando a sus aliados en el Congreso Nacional Gustavo Sáenz y Carlos Sadir en Salta y Jujuy; y desconociendo a la lista local en San Luis.Otra particularidad es que se votará con tres sistemas electorales diferentes: mientras que Chaco y Jujuy sostienen la boleta partidaria tradicional, en San Luis debuta la Boleta Única de Papel (como pasará en octubre a nivel nacional) y en Salta continúa la Boleta Única Electrónica (BUE) como viene sucediendo desde 2009.La provincia de Jujuy llevará a cabo la elección de sus autoridades legislativas. Su Poder Legislativo es unicameral y cuenta con 48 integrantes. Este domingo se renovará la mitad de la Legislatura provincial: 24 bancas titulares y 10 suplentes. Además, se elegirán 207 escaños en los Concejos Deliberantes, incluyendo titulares y suplentes, y 144 vocales de comisiones municipales.El oficialismo local, Jujuy Crece, liderado por el gobernador radical Carlos Sadir, posee la mayoría en la actual conformación de la cámara, con 31 diputados propios, y a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente en la provincia, con un bipartidismo marcado por la rivalidad peronismo/radicalismo, en esta ocasión el gran adversario de la UCR es La Libertad Avanza con el abogado Kevin Ballesty como cabeza de lista. Ballesty es un especialista en derecho ambiental, minería, petróleo y energías renovables, y tiene al litio como gran protagonista de su discurso para el desarrollo de Jujuy, además de todas las ideas que promueve el presidente Javier Milei.Según los sondeos previos, la disputa por el tercer lugar se da entre el Frente de Izquierda, liderado por Alejandro Vilca, y el Frente Justicialista, integrado por vastos sectores que van desde la kirchnerista Leyla Chaher hasta el peronismo tradicional de Armando Rivarola y Guillermo Snopek. En quinta posición y muy lejos del pelotón que pelea en serio se encuentra el frente Somos Más que apadrina la senadora nacional Carolina Moisés.Casi un millón cien mil salteños votarán senadores y diputados provinciales correspondientes al período 2025-2029. En total, se elegirá a 12 nuevos integrantes para la Cámara alta y 30 para la Cámara baja. Además, en casi 25 municipios se elegirán 121 concejales y 232 convencionales municipales que deberán dictar o reformar (según corresponda) las cartas orgánicas locales.En la Capital, el distrito más populoso de la provincia y donde se juegan las disputas más importantes se inscribieron una Alianza y 8 frentes electorales. La Alianza por la Unidad de los Salteños, liderada por el gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Emiliano Durand, va con el mismo candidato a senador, Bernardo Biella, pero cada uno con su frente en la categoría diputados: por un lado el Frente Vamos por Salta (Sáenz) con la exsecretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón, y por el otro el Frente Unidos por Salta (Durand) que lleva a Guillermo Kripper. El PJ intervenido lleva a como candidato a senador por Salta Capital a Guido Giacossa y con dos lista para la categoría diputados, mientras que la Libertad Avanza lleva como candidato a Roque Cornejo como candidato a senador y a Claudio Cancino como diputado. Por su parte, lo que fue Juntos por el Cambio va dividido en dos frentes: Juntos, que agrupa a la UCR y aliados, y Cambiemos con los candidatos del PRO.Con más de un millón de personas en condiciones de votar, Chaco elegirá a 16 diputados para renovar la mitad de su legislatura provincial.Si bien no ha habido ninguna figura de la política nacional que haya viajado para apoyar a candidatos locales, de las cuatro provincias que votan el domingo Chaco es la única en la que todavía persiste de manera muy marcada el clivaje kirchnerismo - antikirchnerismo: mientras que el gobernador radical Leandro Zdero mantiene unida a la coalición antikirchnerista “Chaco Puede” que lo llevó a ganar las elecciones y que incluso amplió sumando nada menos que a La Libertad Avanza, el candidato del peronismo -casi- unido es el tres veces gobernador Jorge Capitanich, encabezando la lista del Frente “Chaco Merece Más”.Este domingo, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, enfrentará una prueba electoral crucial para consolidar su poder en la provincia que le arrebató a la familia Rodríguez Saa en 2023. Poggi lidera el frente "Ahora San Luis", que agrupa al PRO y al radicalismo, y además de afianzar su gestión buscará reformar la constitución provincial en caso de triunfar el domingo.En estos comicios, San Luis renovará 4 bancas en el Senado y 22 en la Cámara de Diputados. Además, se elegirán intendentes en varios municipios, como Juana Koslay, Potrero de los Funes y Unión. Será la primera vez que se utilice el sistema de Boleta Única de Papel, sin PASO ni Ley de Lemas.Poggi competirá principalmente contra el Frente Justicialista, liderado por el exgobernador Alberto Rodríguez Saá, quien busca recuperar terreno político. La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, no tendrá lista oficial en la provincia, aunque algunos candidatos afines participarán bajo otros sellos. Desde el entorno de Poggi aseguran que llegan bien posicionados, pero el resultado dependerá de la participación ciudadana.