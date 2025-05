Se habilitó el pago del boleto de subte con código QR y la modalidad ya generó polémica

Desde este lunes, los usuarios del subte en la Ciudad de Buenos Aires pueden pagar su pasaje escaneando un código QR, pero con una limitación que generó fuerte controversia, la única billetera virtual habilitada para utilizar este sistema es Mercado Pago. La novedad desató acusaciones de competencia desleal por parte de los bancos agrupados en Modo, quienes aseguran que no se les dio el tiempo ni la información técnica suficiente para implementar la modalidad.A diferencia de lo que ocurre en comercios, en los molinetes del subte no se escanea un QR visible, sino que el usuario debe generar el código desde su aplicación para que sea leído por el lector del molinete. El pago se descuenta del saldo disponible en la cuenta virtual. Esta forma de abonar se adjunta a los métodos ya existentes: la tarjeta SUBE y los pagos con tarjeta de crédito, débito e incluso por medio de prepagas.La empresa concesionaria Emova contrató a Mercado Pago, propiedad de Marcos Galperín, para gestionar este nuevo sistema de cobro. Esto generó malestar en el sector financiero, ya que los bancos que operan con Modo habían solicitado al Banco Central postergar la implementación por 60 días, con el argumento de que no contaban con los recursos técnicos listos para esa fecha. La solicitud fue rechazada, dejando a Mercado Pago como única opción operativa desde el primer día.Desde Modo denunciaron que el competidor demoró la entrega de la información técnica necesaria para garantizar la interoperabilidad del sistema. Mientras tanto, todas las estaciones del subte ya cuentan con al menos un molinete multipago adaptado para esta nueva funcionalidad. En paralelo, las entidades financieras lanzaron promociones para captar usuarios a través de otros medios de pago, buscando no perder terreno en el competitivo escenario del transporte público.1) En primer lugar hay que generar un código QR en la billetera virtual (Mercado Pago).2) Para que se acredite es necesario contar con dinero en cuenta. No es necesaria la tecnología NFC ni el Wi-Fi activado.3) Acercar el QR del celular al lector que está en el molinete.4) Esperar unos segundos hasta que aparezca la pestaña de "Confirmado".