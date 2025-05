El balance electoral de Yamil Santoro: "Este resultado no habla de nosotros sino de una Ciudad extremadamente polarizada"

El referente de Unión Porteña Libertaria, Yamil Santoro, opinó sobre las últimas elecciones y atribuyó el resultado a la polarización. El espacio liberal no consiguió una banca: sacó el 0,62%."Este resultado no habla de nosotros sino de una Ciudad extremadamente polarizada. Cuando las elecciones se plantean en términos de Boca-River, las opciones más sofisticadas, como la nuestra, suelen sufrirlo en voto", admitió.En ese sentido, remarcó: "No es casual que otras fuerzas con mucha más estructura, plata y trayectoria como la UCR, la Coalición Cívica o incluso Marra tampoco hayan conseguido bancas. Esto también habla del enorme error del oficialismo porteño, que prefirió fragmentar su coalición".Santoro advirtió: "Llevo 18 años haciendo política de forma activa, la mayoría sin banca. No pienso claudicar ahora. Este es solo el puntapié inicial de una carrera que recién empiez. Estamos más que satisfechos con el trabajo realizado"."No nos ha tocado ganar esta vez, pero estos son mis primeros 10 mil votos y espero que sean el comienzo de una carrera que eventualmente nos lleve a la Jefatura de Gobierno", añadió.El referente de Unión Porteña Libertaria agradeció al equipo de campaña: "Gracias a los compañeros de lista, a los que donaron, fiscalizaron, pusieron mesitas o ayudaron desde donde pudieron".El legislador destacó que hicieron "una campaña sin estructura ni grandes fondos, pero con ideas y convicción". Asimismo, señaló: "Mi compromiso es seguir trabajando para armar una gran coalición republicana y liberal".Para finalizar, remarcó que "hay una gran diferencia entre sumar votos dispersos en una elección legislativa que se pueden luego sumar en la Legislatura, y construir una mayoría en condiciones de gobernar para el 2027".