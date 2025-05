El Gobierno anuncia hoy las medidas para usar los "dólares del colchón" sin declarar

Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial Manuel Adorni darán a conocer un paquete de medidas destinado a facilitar el uso de dólares que los argentinos tienen fuera del circuito formal. Según aseguran desde fuentes cercanas a Casa Rosada, no se tratará de un blanqueo tradicional, sino de una transformación más profunda en la forma en que el Estado interviene en las operaciones con divisas.

El anuncio, previsto para las 11 de la mañana, marcará el lanzamiento de un nuevo esquema económico que busca incentivar la circulación de dólares no declarados sin exigir pruebas rigurosas sobre su origen. El Ejecutivo, sostiene que de esa manera podrán utilizarlos para operaciones de la vida diaria, como compras o recargas.“Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados", sostuvo el presidente, Javier Milei. Por otra parte, Caputo ya había anticipado esta iniciativa durante su participación en la cumbre AmCham 2025, donde dejó en claro que no habrá montos ni condiciones especiales como en los blanqueos anteriores. “No tiene nada que ver con un blanqueo. Es el inicio de un nuevo régimen”, explicó. Y agregó: “Lo que vamos a hacer es mucho más profundo”.El ministro también planteó que la informalidad en el país no responde a una cultura delictiva, sino a un sistema que desalienta la formalidad. “En Argentina, el nivel de informalidad es tan alto producto de dos razones: por impuestos y por exceso de regulaciones. Argentina asume que el 99,99% es delincuente y no es así”, remarcó.Desde el Gobierno nacional deslizan que el nuevo esquema permitiría el uso de dólares no declarados por montos superiores a los 150 mil dólares por individuo. Sin embargo, no todos dentro de la Casa Rosada coinciden con establecer un tope fijo.Algunas voces dentro del Ejecutivo optan por no establecer un límite determinado, sino que cada operación sea evaluada de forma individual.