Docentes y no docentes de la UBA movilizan este jueves por una mejora salarial y una actualización del presupuesto universitario

Este jueves, trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) marcharán desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, en reclamo de mejoras salariales, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y una actualización urgente del presupuesto educativo.La movilización está prevista para las 12:30 y culminará frente a la sede de la Secretaría de Educación. Antes de la marcha, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo un cese de actividades como parte de un plan de lucha que busca visibilizar las dificultades económicas que enfrenta el sector universitario. El reclamo no es exclusivo de la UBA, en tanto, docentes de otras universidades del país también adhirieron a la jornada.La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Laura Carboni, reclamó: “Con este ajuste salarial, el gobierno promueve el vaciamiento de las universidades públicas, hay un éxodo de docentes que tienen que buscar otros empleos para garantizar sus condiciones de vida”.Por su parte, el delegado general de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (Apuba) Marcelo Bornand sostuvo que “el ahogo presupuestario que está atravesando la educación y particularmente las universidades es calamitoso”. En esa línea, enfatizó en que las partidas actuales son insuficientes para sostener el funcionamiento básico de las instituciones."Las partidas que están recibiendo las universidades tienen un incremento del 20%, cuando la inflación interanual está cercana al 50%. Estamos con dificultades para lo más básico, como comprar bolígrafos o pintura”, aseveró Bornard sobre la respuesta del Gobierno.La medida que tendrá lugar este jueves se adjunta al paro nacional convocado por Conadu Histórica, que tuvo lugar el lunes y martes pasados. En provincias como Tucumán, Córdoba y Santa Fe, se organizaron protestas y huelgas similares. En Rosario, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe) también definió un cese de tareas entre las 11:30 y las 13:30.Por su parte, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, también alertó sobre las carencias materiales que enfrenta la UBA: “Hoy se puede prender la luz y los bancos están, pero no hay inversión para reemplazar lo que se rompe. No se pueden renovar pizarrones estropeados o arreglar bancos rotos”.“En la investigación, una vez que se deja de financiar, hay proyectos que se caen o son difíciles de sostener. Esta crisis no es solo de la UBA, se replica en todo el sistema universitario. Todos los docentes y no docentes atraviesan lo mismo”, reforzó.