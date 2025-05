Luis Caputo: "Podrías usar los dólares para pagar en el supermercado"

Luis Caputo afirmó que, con relación a los pesos, "hay entre cinco y diez veces más dólares en poder de la gente", con lo cual “si realmente la gente confía en este nuevo esquema, sería natural que empezara a transaccionar más en dólares".El ministro de Economía habló luego de anunciar el llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, destinado a favorecer que millones de ciudadanos utilicen en la formalidad miles de millones de dólares que están fuera del sistema. La medida hecha pública este jueves tiene por objetivo que la gente use para el consumo “los dólares en el colchón", y con ella "sería natural que la gente empezara a transaccionar más" con la moneda estadounidense que atesoran los ahorristas.En otro orden y en declaraciones a un canal de streaming oficialista, el funcionario sostuvo que "la única forma de emitir (pesos) es si el dólar va al piso de la banda de flotación. En ese escenario el Banco Central vendería pesos, es decir, inyectándolos en el mercado", agregó.Dijo que la forma "mucho más natural" de remonetizar la economía es usar los dólares ahorrados: "La gente tiene los dólares en su casa, los tiene a su disposición. Si tengo los dólares, los uso”. “La cantidad de pesos baja y la de dólares sube cada vez más, entonces se produce la dolarización endógena, que tan bien explica el presidente Javier Milei", añadió Caputo, recalcando que ahora "los dólares los podés usar para lo que quieras".Para el titular del Palacio de Hacienda "estamos en un esquema de competencia de monedas”, tendiente a remonetizar (es decir, inyectar dinero en el mercado) una economía en picada, caracterizada por la caída del consumo popular y el desplome de la actividad en rubros como el alimenticio. “Si mirás a países vecinos con modelos similares, la gente usa más los dólares para cosas que son más caras, pero la realidad es que también los podrías usar para pagar en el supermercado… Es a gusto del consumidor, como tiene que ser", sintetizó Caputo.Más tarde, en otra nota con el canal A24, se mostró contento por la resolución que dispone la flexibilización de los controles tributarios de ARCA y comentó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está al tanto de la nueva normativa y que hubo respuestas positivas. "Nos comunicamos con el Fondo, le contamos las medidas y un funcionario me mandó un mensaje, dijo que nos felicitaba y que le parecían muy bien. No hubo condicionamientos", contó el titular de la cartera económica.En la misma línea, el titular de Hacienda dio más detalles sobre la instrumentación de este nuevo proceso y señaló que "la UIF está sacando una resolución adaptativa, lo que provocará que se pidan una especie de declaración jurada. No más boletos de compraventa en los bancos. Será una manifestación de origen de licitud de fondos, algo parecido al W8 de EEUU". "Vamos a ver lo que termine sacando la UIF. No relaja ningún control porque si tenés recursos limitados y tenés que investigar a 50 millones de personas, es bastante más difícil que concentrarte en terroristas y narcotraficantes", indicó en diálogo con A24.El ministro reconoció que desde el Gobierno "no tienen proyecciones" porque "el espíritu es el de devolverle la libertad a la gente, así como dice el Presidente, el respecto irrestricto de la propiedad privada. Lo hicimos 100% con ese enfoque, así que no hay dato real". "No tiene sentido hacer proyecciones, lo hicimos con el sentido de decirle a la gente 'ustedes no son delincuentes'. Para que la gente vuelva a confiar en los políticos la dirigencia tiene que volver a confiar en la sociedad. lo estamos haciendo", concluyó.